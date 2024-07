Nieve para pocos en Bariloche: restringen el horario para residentes

«Si sos residente no te dejan subir al cerro Catedral hasta las 11. Cóndor está cerrado y no hay medios para ascender. Ponen Gendarmería«. Los reclamos se multiplicaron desde ayer y un grupo de barilochenses titulares de pases de esquí anunció una concentración para este sábado por la mañana en el ingreso de la telesilla Séxtuple en la base del cerro Catedral. Sucede que a poco del comienzo de la temporada invernal, el municipio de Bariloche dio marcha atrás con la ampliación del regimen en el uso del cerro Catedral por parte de los esquiadores residentes.

En octubre del año pasado, durante la gestión de Gustavo Gennuso, se garantizó un horario ampliado en el acceso a todos los medios de elevación por parte de los barilochenses titulares de pase de esquí.

Según la disposición, desde el inicio de la temporada invernal de esquí hasta el 31 de agosto, «los residentes titulares de pasajes de esquí» tendrían habilitado el ascenso desde la base, a partir de las 9, en el medio Séxtuple Express, «siempre que dicho medio se encuentre en operación». A partir de las 11, podrían ascender por cualquiera de los medios habilitados.

La medida generó el rotundo rechazo por parte de la empresa concesionaria Catedral Alta Patagonia (Capsa) que solicitó mantener las restricciones que rigieron durante años y que habilitaba el acceso a los residentes recién a partir de las 11 cada mañana, cuando el resto podía subir desde las 9. En abril, Cortés rechazó esta presentación. Llamativamente, ahora emitió una nueva resolución restringiendo el acceso.

«Varios residentes aprovechamos la mañana para venir a entrenar porque es el horario escolar. Ayer llegamos y no nos dejaban subir por Séxtuple (ni siquiera había turistas porque no suben tan temprano). La aerosilla Cóndor no estaba habilitada. Nos acercamos al Eamcec a denunciar a Capsa porque está incumpliendo el contrato que firmamos», relató Marina, una de las barilochenses que se sumó al reclamo. Mencionó que les llamó la atención la presencia de tres gendarmes en el acceso a la silla Séxtuple que generó aún más molestia entre los barilochenses.

«Nos pareció una medida extrema -acotó Sebastián, otro barilochense-. Lo cierto es que Capsa, con la ayuda del municipio, modificó el contrato y nuestros horarios de ascenso. Nos sacaron dos horas de esquí ya que no podemos subir hasta las 11«.

Este diario intentó consultar, sin éxito, al titular del Ente Autárquico Municipal del cerro Catedral (Eamcec), Héctor Leguizamón Pondal.

Ante los reclamos, el concejal Leandro Costa Brutten, representante del Eamcec, aseguró que realizarán una presentación ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia a fin de recurrir luego «a la sede judicial». «Vamos a presentar un amparo colectivo por la modificación de los términos y condiciones del pase residente del cerro Catedral«, resumió a RÍO NEGRO.

Recordó que cuando se procedió a la venta del pase a fines del año pasado, «se determinó la apertura a las 9 y el uso del medio troncal, la Séxtuple Express. Esas condiciones de venta no pueden ser modificadas como pretende el intendente. Es un compromiso entre el esquiador y quien vende el pase».

«Entonces -agregó-, cuando el intendente dice que no se va a meter en el bolsillo de la empresa está retirando al estado municipal del control y la posibilidad de resolver. Resuelve a favor de la empresa desprotegiendo a los residentes de Bariloche».

Descartó la posibilidad de hacer una presentación ante la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor (Omiduc) ya que «depende del intendente, el mismo que favoreció a la empresa con esta resolución y otra reciente que deja sin efecto multas a la empresa por 16 millones de pesos vinculadas al estado de los baños en la base del cerro y el estacionamiento».

Desde Capsa respondieron que la polémica modificación «fue introducida por el anterior directorio del Ente Autárquico Municipal del cerro Catedral, sin consenso previo» y advirtieron que «las condiciones del servicio 2024 están sujetas a revisión».

«Más de 11 mil residentes sacaron sus pases en noviembre y diciembre, adquiriendo el producto que más le convenía. El contrato de concesión del pase residente está establecido desde 2004 y, desde 2013, Capsa sumó el beneficio del pase Classic, de ascender por línea Cóndor desde las 9», planteó Debora Bustos, de Capsa.

Insistió en que «cada uno tiene la libertad de acceder al producto que más le convenga y con las condiciones establecidas, entendiendo además que a partir de este año, tenemos operativa la montaña a partir de los primeros días de junio, brindando la posibilidad a residentes de esquiar prácticamente un mes antes de la temporada invernal«.