Nike abre en Alto Comahue Shopping su primera tienda de la Patagonia

Nike inauguró este jueves 11 de julio en la ciudad de Neuquén su primera tienda oficial en la Patagonia, un local de cerca de 700 m² en el Alto Comahue Shopping que se convierte además en el segundo de Argentina en incorporar el concepto global Nike RISE 2.0, un formato que integra en un mismo espacio las líneas de rendimiento deportivo y lifestyle de la marca.

La apertura representa una inversión de 1,5 millones de dólares y forma parte de la estrategia de expansión que la marca impulsa en el interior del país a través de Southbay, distribuidor oficial de Nike en Argentina y Uruguay. Se trata de la tercera tienda que la compañía abre fuera de Buenos Aires, después de Córdoba y Rosario.

Nueva tienda de Nike en Alto Comahue Shopping, en Neuquén / Foto de Matías Subat

El desembarco en Neuquén también implicó modificaciones en el Alto Comahue Shopping, que amplió su superficie para adaptarse a las necesidades del proyecto. La apuesta de la marca se da en un contexto de crecimiento sostenido de la capital neuquina, que en los últimos años se consolidó como uno de los principales polos económicos de la Patagonia.

Durante la inauguración, señalaron que el perfil de la ciudad y de la región, marcado por una fuerte vinculación con las actividades al aire libre y la práctica deportiva, fue uno de los factores que impulsó la decisión.

La tienda de Nike en Alto Comahue Shopping es la primera de la Patagonia / Foto de Matías Subat

El nuevo local ofrece las últimas colecciones e innovaciones de Nike en categorías como running, training, fútbol, Sportswear, Jordan y Outdoor (ACG), acercando a los consumidores de la región productos que hasta ahora requerían viajar a otros centros urbanos o recurrir a la compra online.

“Creemos en el enorme potencial de plazas regionales como esta y estamos acompañando ese crecimiento con inversiones relevantes, equipos dedicados y espacios que permitan acercar la experiencia completa de la marca a cada vez más consumidores”, señaló Eduardo Pasman, director comercial de Southbay.

Clientes visitan Nike en Alto Comahue Shopping / Foto de Matías Subat

Además de la propuesta comercial, desde la empresa indicaron que buscan que el espacio funcione como un punto de encuentro para la comunidad deportiva y urbana de la región, en línea con el nuevo formato de tiendas que la marca desarrolla a nivel global.