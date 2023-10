No trasladan el feriado de noviembre, pero aseguran que no modifica la situación turística en Bariloche

No hay altas expectativas para el fin de semana largo de noviembre. Foto: archivo

Pese a la sugerencia de la Cámara Electoral Nacional, el gobierno decidió no mover el feriado del lunes 20 de noviembre, siguiente al domingo de balotaje. Los diputados de Pro, Hernán Lombardi y Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de ley para que el feriado se traslade a la semana siguiente a fin de “garantizar una normal concurrencia al comicio”.

Los referentes turísticos en Bariloche consideraron que la decisión del gobierno «no mueve el amperímetro» ya que no había previsiones de una ocupación alta durante ese fin de semana largo.

“En un principio, presumíamos que se iba a modificar el fin de semana largo entendiendo que había una necesidad superadora de que la gente se vea alentada a cumplir con su obligación ciudadana”, explicó Martín Lago, presidente de la Asociación Hotelera Gastronómica de Bariloche.

Entendió que “la decisión reciente del gobierno hará que la gente se comprometa y no se mueva”.

Si bien no hay datos de reservas a nivel general en la ciudad, Lago puso como ejemplo su pequeño alojamiento hotelero céntrico de tres estrellas que tiene prevista una una ocupación del 45% para ese fin de semana largo. “No es un número tan alto como veníamos acostumbrados. De todos modos, no tenemos idea de la composición de los turistas (si son extranjeros o nacionales). Lo que sabemos es que esa ocupación puede mejorar teniendo en consideracion lo que vemos semana a semana con el público chileno”, dijo.

Recordó que se trata de un fin de semana correspondiente a un mes de “demanda media baja”: “Más aún, en un contexto electoral no iba a ver un alto volumen de afluencia”.

El fin de semana extralargo del 25 de mayo fue uno de los mejores del año con un 90% de ocupación. El éxito fue adjudicado al Previaje 4 (el programa de beneficios para el turismo interno) que ubicó a Bariloche entre los destinos más elegidos del país. Otro feriado exitoso fue el pasado 12 de octubre ya que Bariloche albergó el Encuentro de Mujeres, comenzó la quinta edición del Previaje 5 y eran los últimos días de esquí en el cerro Catedral.