¿Cena fría o asado?: Con el viento como protagonista, qué pasa con el calor para Nochebuena y Navidad en el Alto Valle

El Alto Valle de Neuquén y Río Negro se prepara para un fin de año con condiciones climáticas intensas. La Nochebuena estará marcada por la presencia de viento, mientras que la Navidad traerá consigo una jornada plenamente soleada. Se recomienda tomar precauciones ante las posibles ráfagas.

El sitio Meteored anticipa dos días festivos con variaciones térmicas y la persistencia de viento en la región. Las jornadas de Nochebuena y Navidad presentarán características climáticas distintivas para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro.

Navidad con calor leve y viento, mucho viento en el Alto Valle

Este miércoles 24 de diciembre, la Nochebuena transcurrirá con un cielo soleado en el Alto Valle. La temperatura máxima alcanzará los 29°C, mientras que la mínima se situará en 15°C. La tarde y noche serán las franjas horarias más exigentes por el viento.

El viento será protagonista durante la jornada de Nochebuena, con velocidades sostenidas entre 10 y 30 Km/h. Sin embargo, se esperan ráfagas mucho más intensas, que podrían oscilar entre los 66 y 72 Km/h.

¿En Navidad, sube la temperatura?: el pronóstico para este 25 de diciembre

Para este jueves 25 de diciembre, día de Navidad, las condiciones climáticas se mantendrán mayormente estables. Meteored pronostica un cielo igualmente soleado para el Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas serán más elevadas en general.

La temperatura máxima prevista para Navidad ascenderá a 32°C, ofreciendo una jornada cálida para los festejos. La mínima se mantendrá en 15°C, similar a la jornada anterior. El viento presentará una velocidad sostenida entre 28 y 32 Km/h.

Las ráfagas de viento para el día de Navidad serán menos intensas que en Nochebuena, con valores entre 19 y 54 Km/h. La dirección del viento será variable a lo largo del día. La mañana y la tarde concentrarán la mayor actividad eólica.

En resumen, los festejos de Nochebuena y Navidad en el Alto Valle estarán marcados por el buen tiempo, pero con la particularidad del viento. Se aconseja a la población tomar las precauciones necesarias ante las ráfagas, especialmente durante la Nochebuena, para disfrutar de las celebraciones.