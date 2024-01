«Nos vamos a extinguir», la queja en las redes por la invasión de mosquitos en la Costanera de Viedma

Con la llegada de altas temperaturas a la ciudad de Viedma, muchos residentes optaron por la costanera como un lugar para refrescarse. Sin embargo, estos se enfrentan a una invasión de mosquitos que dificulta el disfrute de este espacio al aire libre.

La proliferación de mosquitos en Viedma se atribuye a vientos fuertes del norte que transportan nubes de insectos desde las regiones más afectadas del centro y sur del país, resultado de las condiciones de sequía y las recientes lluvias.

En medio de esta problemática, se suma una preocupación adicional: los mosquitos, más allá de la molestia, son portadores de enfermedades, en particular la amenaza del dengue que está latente en la región. Este virus, trasmitido por el mosquito Aedes Aegypti, ha generado alerta en diversas partes del país.

Ante esto, la Municipalidad de Viedma emprendió acciones de desinsectación, centrándose especialmente en extensos espacios verdes de gran concurrencia. El objetivo es mitigar la presencia de mosquitos en áreas donde los residentes buscan alivio durante estos días de altas temperaturas.

En las redes sociales, numerosos comentarios expresan la incomodidad de los residentes de Viedma frente a esta situación. Algunos lamentan la imposibilidad de disfrutar del exterior, incluso en lugares como la «Pelopincho», debido a la presencia abrumadora de estos insectos.

La costanera de Viedma, tradicional refugio durante las olas de calor, se ve afectada por la gran cantidad de mosquitos.

«Realmente es insoportable los mosquitos… No se puede ni salir al patio… Y con estas temperaturas de calor mañana 41 grados de calor… Y va ser imposible refrescarse o estar afuera… Hoy no se podía ni estar en la Pelopincho… Ojalá puedan solucionar ya que vamos a tener temperatura muy alta», expresó un residente en las redes sociales.

«Hay una terrible invasión en todo Viedma no podes andar ni caminando por la calle ni ventilar la casa!!! En Viedma nos vamos a extinguir por los mosquitos”, “Y eso que no vieron a los nenes!!!! Yo por suerte me pude venir enseguida xq tenemos movilidad, pero iban muchas mamás con sus hijos al río y los brasitos de los nenes no daban más de picaduras!!!! Un desastre”, destacan otros testimonios.

Precios de los repelentes e insecticidas en Viedma

En medio de esta problemática, surge un elemento adicional que agrega preocupación a la ecuación veraniega: el precio de los repelentes.

En los supermercados locales, los repelentes, considerados ahora más esenciales que nunca, presentan una variación significativa en sus costos. Un repelente en spray de 100cc puede llegar a alcanzar los $4.608 pesos, mientras que una crema de 200ml se cotiza en $2.149 pesos.

Para aquellos que buscan alternativas, los insecticidas en espiral se presentan como una opción. Un pack que contiene doce unidades tiene un precio de $819 pesos. Por otro lado, los repelentes en aerosol, una elección popular por su practicidad, oscilan entre los $3.838 y $4.189 pesos, brindando a los consumidores diversas opciones según sus preferencias y presupuestos.