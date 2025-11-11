Nueva pista internacional en el caso «Marita» Verón: cotejan huellas con una mujer de Paraguay

Una pista surgida en Paraguay volvió a encender las esperanzas en el caso de María de los Ángeles «Marita» Verón, desaparecida hace más de dos décadas en Tucumán. La aparición de una mujer en la ciudad de Capiatá, cercana a Asunción, motivó la intervención conjunta de la Justicia argentina, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y las autoridades paraguayas.

El dato llegó a la Fundación María de los Ángeles, presidida por Susana Trimarco, a partir de varios ciudadanos paraguayos que aseguraron haber reconocido a una mujer con rasgos similares a los de Marita.

«Frente a la insistencia de los llamados, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal N° 2 de Tucumán y a PROTEX«, confirmó el abogado de la Fundación, Antonio Lucena, en diálogo con La Gaceta.

La etapa clave: comparan las huellas

Lucena explicó que la investigación atraviesa una instancia decisiva:

Se están comparando las huellas dactilares de la mujer hallada con las de Marita Verón, registradas en el Sistema Federal de Búsqueda de Personas (SIFEBU).

El resultado podría conocerse entre este martes y mañana miércoles.

Si el cotejo no arroja coincidencias, Susana Trimarco y su nieta Micaela viajarán a Paraguay para realizar pruebas genéticas.

«Nunca se descarta ninguna pista»

El abogado recordó que a lo largo de los años la Fundación ha recibido cientos de datos, muchos de ellos desde el exterior: «Desde hace más de 20 años nos llegan informaciones de toda la Argentina y de otros países. Siempre analizamos cada caso con seriedad, aunque lamentablemente muchos resultan falsos o malintencionados», señaló.

En paralelo, continúa abierta otra línea de investigación iniciada en 2023, tras el hallazgo de una carpeta con imágenes de Marita en un sanatorio tucumano. Allí, un equipo de antropólogos trabaja en la identificación de restos depositados en fosas comunes entre 2002 y 2012.

Lucena pidió cautela frente a la expectativa que generó la noticia: «Susana lleva más de dos décadas buscando a su hija. Cada pista nueva implica una carga emocional enorme. Antes de cualquier viaje o decisión, esperamos contar con resultados oficiales», advirtió.

Los resultados del cotejo de huellas podrían conocerse antes del fin de semana.