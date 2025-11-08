Susana Trimarco habló sobre la muerte de la mujer que podría ser Marita Verón: «Va a tener paz si es mi hija»

Esta semana se abrió una nueva línea de investigación en el caso Marita Verón. Una mujer en Paraguay cuya edad y características coincidirían con la joven que desapareció hace más de 23 años en Tucumán encendió las alarmas en la Fundación María de los Ángeles y a su familia. Sin embargo, este viernes se confirmó que murió el sábado pasado. «Va a tener paz si es mi hija», dijo la mamá, Susana Trimarco.

La noticia le llegó a la mamá este viernes por parte de una funcionaria de la Defensoría del Pueblo de Asunción, donde estaba la mujer que fue hallada similar a Marita Verón.

“Lamentablemente, esta pobre chica falleció porque estaba viviendo como indigente, alimentándose de la basura, en condiciones deplorables y con problemas de salud mental”, dijo Trimarco en contacto con C5N.

La mamá de Marita Verón dijo que se sentía «muy triste con todas estas cosas que están pasando» y agregó que no quiere volver a escuchar que estaba viva y que después le digan que está muerta: «Vamos a esperar que autoricen todas las pericias internacionales”.

Además, la activista contra la trata de personas indicó que viajará a Paraguay junto a un equipo conformado por autoridades nacionales y acotó que la solicitud de colaboración al país vecino ya fue enviada.

“Ojalá que esto se termine y se aclare. Para mí es muy doloroso, pero ella va a tener paz si es mi hija”, deseó Trimarco y recordó la cantidad de pistas falsas que recibió estos años que la llevaron a atestiguar múltiples operativos en Argentina y en el extranjero sin resultados positivos.

Por último, sostuvo que, en caso de que no se trate de su hija, es necesario investigar su caso a fondo de todas maneras: «Igual es una de las desaparecidas que hay en la Argentina”.

Qué se sabe de la mujer que fue hallada en Paraguay con similitudes a Marita Verón

“A mí me impactaba la carita de ella, la parte de la ceja, la quijada, la forma y había similitudes”, señaló Trimarco sobre la mujer.

Si bien ante sus vecinos se había presentado como «Eva», se conoció que tenía documentación falsa y hasta las autoridades paraguayas descartaron que sea una persona local por falta de registros.

A esto, otro de los datos que llamó la atención fue que manifestaba tener una edad similar a la que tendría Marita Verón.

“Era mucha la insistencia, si es Marita, la cara estaba ultrajada, deteriorada como indigente, pero con similitudes físicas”, comentó la madre y añadió que los contactos iniciaron hace 20 días, aproximadamente.

Mientras tanto, la mujer que vivía en situación de calle fue sepultada bajo una lápida común y la causa de muerte estuvo relacionada al nivel de desnutrición agravada que sufría.

La mamá de Marita Verón confirmó que se sabe el lugar donde se encuentran sus restos y que se aguarda realizar un cotejo con las muestras de ADN y huellas digitales.

Marita Verón, una búsqueda que hace más de 23 años conmociona al país

Marita Verón desapareció el 3 de abril de 2002 en San Miguel de Tucumán a los 23 años. Se presume que una red de trata con fines de explotación sexual la secuestró. La búsqueda incansable de su madre expuso el entramado de este delito en el país e impulsó un juicio histórico en 2012, que terminó con la condena de diez acusados un año después, tras la revocación de la primera sentencia.

Pese al golpe recibido este viernes, la Fundación de su madre se mantiene como un símbolo de lucha y compromiso contra la trata. Trimarco había manifestado antes de la reciente y devastadora alerta: “No me quiero ilusionar, pero no puedo mirar para otro lado. No sé si será cierto, pero lo tengo que investigar. Sería mi hija”.