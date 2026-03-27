«Nunca lo toqué»: Lucas Pertossi rompió el silencio sobre la noche del crimen de Fernando Báez Sosa

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell, Lucas Pertossi habló desde la cárcel, negó su participación en la golpiza y cuestionó la estrategia judicial aplicada durante el proceso. El joven cumple una condena de 15 años de prisión y su defensa solicitó la nulidad del fallo.

La entrevista fue realizada por el periodista Mauro Szeta y se conocerá completa este domingo en América. En un adelanto difundido en las últimas horas, el condenado sostuvo: “Yo nunca lo toqué, pero nadie lo dijo. Yo no me peleaba. Lamentablemente, cosa que también me arrepiento, grababa”.

A seis años del crimen de Báez Sosa, Pertossi aseguró: “Nunca lo toqué”

En otro tramo de la entrevista, Pertossi recordó el momento en que tomó conocimiento de la muerte del joven. “Se acerca un policía y dice: “Chicos, ¿ustedes saben por qué están presos?”. “No”, le decimos. “Ustedes mataron a un pibe”, dice. Y cuando me dijo eso se me cayó el mundo entero”.

Fernando Báez Sosa fue asesinado a la salida del boliche Le Brique.

El condenado también relató el contacto con la fiscalía tras la detención. “Nos atiende la fiscal, nos dice: “Bueno, chicos, tuve que entregarle un pibe en un cajón a una mamá””, expresó al reconstruir la secuencia posterior al ataque.

Pertossi fue condenado junto a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Luciano Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli. Los últimos dos recibieron penas de 15 años, mientras que el resto fue sentenciado a prisión perpetua.

El pedido de nulidad de la condena y la crítica a la defensa común

Sobre el hecho, el joven afirmó: “Es terrible lo que pasó, pero no hubo ningún plan de matarlo. Fue una pelea que terminó en tragedia”. Además, cuestionó el rol de la defensa durante el juicio realizado en febrero de 2023 en Dolores.

“Me siento muy mal defendido. La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación. Pero yo nunca lo toqué y nadie lo dijo”, agregó en la entrevista.

En las últimas semanas, la Defensoría de Casación bonaerense solicitó a la Corte Suprema de Justicia la nulidad de la condena y un nuevo juicio. El planteo sostiene que la defensa común aplicada durante el proceso afectó garantías constitucionales y no contempló diferencias en los niveles de participación.

Con información de Infobae