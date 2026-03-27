En más de cuatro meses, el sumario para investigar las denuncias contra la fiscal Cendón de Bariloche casi no avanzó

Los legisladores del oficialismo Lucas Pica y Facundo López y del Pro Juan Murillo Ongaro integran el Consejo de la Magistratura que sesionó este jueves en Bariloche. (foto Alfredo Leiva)

El sumario administrativo para investigar la denuncia formulada por funcionarios y empleados judiciales contra la fiscal jefa de Bariloche Betiana Cendón avanza con freno de mano.

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial ordenó el 8 de noviembre del año pasado el inicio del sumario para investigar los hechos denunciados por presunta violencia y acoso laboral, mal desempeño, graves desarreglos de conducta y la posible comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Y designó al legislador del Pro Juan Murillo Ongaro como instructor sumariante.

Más de cuatro meses después, aún no hay ninguna definición. Al contrario, la investigación administrativa ni siquiera tomó forma. Este jueves el Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción sesionó en Bariloche y el expediente disciplinario de Cendón no se trató, porque no estaba en el orden del día, informaron en el Poder Judicial.

Murillo Ongaro informó a Diario RÍO NEGRO que recién en estos días tuvo todo el expediente disciplinario en su poder. El legislador estuvo en la sesión del Consejo de la Magistratura que se desarrolló en esta ciudad.

Las primeras declaraciones

Explicó que en noviembre y diciembre pasado no pudo avanzar en la investigación porque hubo presentaciones de los denunciantes y de la denunciada. Aseguró que eso interrumpió el proceso. Hasta ahora tampoco recibió la declaración de Cendón.

El instructor sumariante dijo que la semana próxima comenzará a tomar las primeras declaraciones testimoniales. Adelantó que no empezará por escuchar a los testigos ofrecidos por los denunciantes y víctimas. Adelantó que primero declararán los testigos que presentará la defensa de Cendón.

Según Murillo Ongaro, recién a partir de ahora se contarán los 90 días que otorga el reglamento del funcionamiento del Consejo de la Magistratura para hacer un sumario. Ese plazo puede ser prorrogable por el mismo lapso. Es decir que pueden pasar seis meses hasta que se conozca una resolución.

Mientras, en el edificio del Ministerio Público de Bariloche conviven Cendón y la mayoría de los denunciantes. Se cruzan en los pasillos y, posiblemente, se observan de reojo. Todo indica que la situación no cambiará en las próximas semanas.

El legislador del Pro Juan Murillo Ongaro es el responsable de hacer el sumario para investigar los hechos denunciados y atribuidos a la fiscal jefa Betiana Cendón. (foto Alfredo Leiva)

La denuncia

Los fiscales Guillermo Lista y Tomás Soto (que renunció a su cargo en octubre último), la fiscal adjunta María Fernanda Orticelli y su par Álvaro Vitterbori, la defensora adjunta pública Mónica Goye y el jefe de división Germán Rafael Torres, presentaron el 9 de septiembre la denuncia contra Cendón ante la entonces presidenta del Consejo de la Magistratura, la jueza del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Cecilia Criado.

Al día siguiente, los denunciantes ratificaron la denuncia. Relataron hechos sobre presunto mal desempeño de Cendón, violencia y acoso laboral, graves desarreglos de conducta.

El 17 de septiembre, el Consejo de la Magistratura tuvo la oportunidad de evaluar la denuncia, pero resolvieron por unanimidad aplazar el tratamiento del expediente disciplinario.

El procurador Jorge Crespo envió de urgencia al fiscal general Fabricio Brogna para que intente apagar el incendio. Pero la convulsión que se vivía en el edificio del Ministerio Público de Bariloche no se calmaba con paños fríos.

Brogna dispuso una medida de emergencia: los denunciantes y testigos trabajarían bajo las directivas del fiscal jefe Martín Lozada, y aquellos empleados y funcionarios que no estaban involucrados en el expediente disciplinario responderían a Cendón. La directiva fue que no hubiera contacto. Algo imposible cuando comparten el mismo espacio de trabajo.

El sindicato judicial, Sitrajur, sumó otra denuncia en septiembre contra Cendón por supuestos hechos de violencia laboral, persecución gremial, acoso psicológico y hostigamiento sistemático.

El Consejo de la Magistratura de la Tercera Circunscripción Judicial sesionó este jueves en Bariloche, pero no trató el expediente Cendón. (foto Alfredo Leiva)

El pedido de suspensión preventiva

El 8 de noviembre se reunió el Consejo y dispuso el inicio del sumario y designó a Murillo Ongaro instructor. Los denunciantes pidieron la suspensión preventiva de Cendón en el cargo, pero no tuvieron eco.

El 19 de noviembre de 2025, los denunciantes incorporaron nuevos hechos de obstrucción y amedrentamiento a testigos. Reiteraron la solicitud urgente de suspensión preventiva de la fiscal jefa y el pedido de informes sobre el estado de la investigación sumarial. No tuvieron respuesta.

El 22 de diciembre, las abogadas Carla Orticelli y Lourdes Villablanca, que patrocinan a los denunciantes, volvieron a pedir información sobre el avance del sumario y la suspensión preventiva de Cendón. No tuvieron respuesta.

Este jueves, regresaron al Consejo y dialogaron con el instructor sumariante que dio las explicaciones formales del caso. Uno de los denunciantes las acompañó. Se retiraron con sentimientos encontrados.

El lugar central que ocupa la víctima

En las entrevistas que los postulantes a fiscal de El Bolsón y a fiscal adjunto de Bariloche dieron este jueves ante los miembros del Consejo de la Magistratura reivindicaron, con vehemencia, el cambio de paradigma donde la víctima ocupa un lugar central para los funcionarios del Ministerio Público Fiscal.

Las afirmaciones de los candidatos de los dos concursos endulzaron los oídos del Procurador, del presidente del STJ, Ricardo Apcarian y de los legisladores oficialistas Facundo López y Lucas Pica y de Murillo Ongaro. También, de los representantes en el Consejo por el Colegio de Abogados de Bariloche que, hasta ahora, mantuvo un prolongado silencio por el caso Cendón.