Obras sociales: el Gobierno extendió el plazo para hacer el trámite de permanencia ¿cómo afecta a los gremios?

La resolución pretende garantizar el derecho a la libre elección y la transparencia del sistema.

A través de una nueva resolución publicada este jueves, el Gobierno amplió el plazo para manifestar la voluntad de seguir en una obra social y evitar el traspaso automático a otra entidad. “Dicha manifestación podrá realizarse hasta el 31 de diciembre de 2025”, informaron en el Boletín Oficial. La resolución afecta a los gremios en su rol de administradores de obras sociales sindicales ya que reconfigura el control sobre los aportes de los trabajadores afiliados.

El trámite será digital, con clave fiscal y CUIT obligatorio

La medida apunta a proteger el derecho a la libre elección de los beneficiarios. Para hacerlo, se habilitó el Trámite a Distancia (TAD) “Voluntad de Permanencia en Obra Social”, que estará disponible durante todo 2025.

Se busca que los trabajadores con aportes en relación de dependencia, empleados domésticos y monotributistas puedan decidir activamente el destino de sus aportes. Esto incluye a quienes contrataron una prepaga y no desean derivación automática.

Los cambios apuntan a evitar la transferencia automática de aportes sin consentimiento.

Según el decreto, se garantiza “un acceso seguro, mediante autenticación con C.U.I.T. y clave fiscal, asegurando simplicidad y transparencia para los usuarios”.

Afiliados no estarán obligados a quedarse 12 meses si no eligieron

Además, el Gobierno eliminó la exigencia de permanencia mínima de 12 meses en casos de derivación automática. Esto permite cambiar de obra social en cualquier momento.

Así lo confirma el nuevo artículo 1° bis de la resolución: “No estarán sujetos al período de permanencia mínima de DOCE (12) meses”. La medida se enfoca en asegurar que el aporte cumpla con una “finalidad prestacional concreta”.

Esto significa que los trabajadores podrán tomar el control de su afiliación sin barreras legales, siempre que activen el trámite en el plazo establecido.

El sistema de salud se transforma: más control para los beneficiarios

El Gobierno explicó que el objetivo principal es consolidar un sistema “transparente, justo y fundado en la autonomía de los beneficiarios”. Por eso se extendió el plazo de adhesión.

En el texto también se recuerda que los aportes de salud son “salario diferido del trabajador” y que su uso debe estar directamente vinculado al acceso real a servicios de salud, no a “mecanismos meramente administrativos”.

¿Cómo hacer el trámite “Voluntad de Permanencia”?