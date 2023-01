Ola de calor: dejaron a una yegua todo el fin de semana al rayo del sol y casi muere en Roca

Voluntarias de la organización Ranhu (Rescate Animal No Humano), debieron rescatar a una yegua que estuvo a punto de morir en Roca en medio de la ola de calor. Tras la intervención de bomberos, pudo ser trasladada a una fundación. Ahora la medicaron, pero aún sigue débil.

«Mamita» es una yegua que esta acompañada por la organización de rescate animal, quienes estaban curando sus heridas, luego de que unos vecinos la hayan corrido con un machete y del cansancio haya terminado en un basural en Roca. Además, estaba desnutrida lo que llevó a que tenga anemia y taquicardias.

Según se denunció a RIO NEGRO, los dueños de «Mamita» la dejaron en total abandono bajo el sol en medio del calor infernal del fin de semana, sin agua fresca y con la infección que aun seguía en proceso de curación. Entró en shock y pudieron recuperarla, pero quedó muy débil y tuvieron que trasladarla para poder atenderla mejor.

La yegua pudo ser trasladada gracias a la ayuda de los bomberos y vecinos quienes la cargaron entre diez personas, ya que pesa 200 kilos.

«Es un milagro que esté viva»

Según el informe veterinario, el estado de la yegua es deplorable y «venía desde hace mucho». La dejaron en total desamparo y sólo empeoró su situación. Las rescatistas expresaron: «es un milagro que esté viva». Hoy «Mamita» está viva gracias al trabajo de las rescatistas, de los bomberos y la generosidad de los vecinos que decidieron ayudarla.

Todavía no se levanta y tiene cólicos. Según explicaron los integrantes de la organización, que un animal esté así es grave y, en muchos casos, termina en muerte. A ella «la agarraron justo a tiempo», contaron. Su situación decantó no solo por las lastimaduras generadas por el machete, sino que tampoco estaba bien alimentada y la hacían montar a la fuerza.

«Muchas personas no entienden que esto es maltrato animal«, manifestaron voceros de Ranhu. Además, explicaron que las personas desconocen la Ley 14.346 de Maltrato Animal que establece en el artículo 2° que no alimentar en cantidad y calidad suficiente a un animal doméstico es violencia.

Qué hacer ante una situación de maltrato animal

–Intentar hablar con vecinos, tal vez alguno sepa de la situación y le brinde información. «Tal vez la persona (familiar del perro) esté internada, de viaje, o el perro está al cuidado de gente que no lo cuida», explicaron en sus redes sociales los voluntarios de la organización. Además recomiendan chequear antes que publicar el lugar.

– Si se intentó y nadie sabe nada, o no pueden dar con la familia, llamar al 911, ellos podrían derivar un patrullero o personal para inspeccionar. Nadie puede entrar a un hogar sin una orden judicial. Si fuese así podrían imputarlos por «invasión a la privacidad».

Lo que si puede hacer la policía es averiguar qué pasó con la familia y ubicarla, también llamar a la fiscal.

Para casos de maltrato animal no humano pueden realizar el reclamo a Medio Ambiente por medio de WhatsApp al 2984692078. En tal caso, deberá enviar fotos, dirección exacta y nombre y apellido de la persona acusada para que pueda corroborarse el maltrato. También podes denunciar en la comisaría más cercana o en Fiscalía.

El trabajo voluntario

Integrantes de la organización apuntaron que acompañan a muchísimos animales, entre ellos, a tres caballos. Antes de Mamita, un domingo de junio rescataron a una yegua por hipotermia en la colonia penal. Ese caso, «sacó a la luz la poca ayuda con la que contamos», apuntaron, ya que ese día, no obtuvieron ayuda más que la de los bomberos y tuvieron que hacerla caminar por cuatro horas hasta Cervantes. «Estábamos nosotras nomás, voluntarias que están cualquier día, en cualquier hora», dijeron.

«Maltrato animal no se trata solo de perros y gatos. Lo que está pasando con los caballos acá en Roca está saliendo a la luz», expresaron y agregaron «esperamos que algún día pueda haber más ayuda».

Desde Ranhu realizan un trabajo voluntario, es decir, no es obligatorio que asistan todos los casos. «Algunas personas no entienden que el trabajo proteccionista es para el animal indefenso, para el animal que no tiene a nadie», manifestaron.

«Hemos descubierto muchas mentiras, dicen que encontraron al perro en la calle, pero es de ellos«, explicaron las impulsoras de la organización.

Para donar dinero o comida, como pasto o manzanas y zanahorias para los caballos, los interesados pueden comunicarse a través de las redes sociales de la organización como RANHU Rescate Animal No Humano, tanto en Facebook como en Instagram.