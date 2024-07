Olivia Firpo, la joven oriunda de Neuquén que deslumbró en el Colón, visitará RÍO NEGRO RADIO

Olivia Firpo, la joven de Neuquén que se presentó en el teatro Colón y conquistó al canal de streaming OLGA, visitará el estudio de RÍO NEGRO RADIO, este lunes a las 10. Antes, el domingo 7 de julio, tocará en la sede del Museo Nacional de Bellas Artes. El concierto será libre y gratuito.

Con 16 años, se presentó en las puertas de Olga a fines de mayo para pedir entradas para el «Spinetta Day», pero terminó cantando en el piso del canal de streaming y, luego, cantando en el escenario del Colón. Ahora, llega a Neuquén, de donde es oriunda.

La voz de la adolescente logró conmover a Catarina Spinetta, la hija mayor del «Flaco», quien se mostró emocionada ante la presentación de Olivia. Se llevó una ovación de pie y, además, se llenó de miles de elogios.

«Yo siempre me dije que me iba a dedicar a esto. De hecho, voy a una escuela de música y arte donde toco batería, guitarra, piano, bajo, todos los instrumentos. Me formé también en la escuela de música de Neuquén«, contó previo a su hazaña, en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Olivia Firpo, la joven que deslumbró en el Colón, cantará gratis en Neuquén

«Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Firpo, o mejor conocida como la chica que cantó en el Colón por el Spinetta Day. Y ahora mismo me estoy yendo a Neuquén, están las valijas justo», comenzó narrando la joven a través de su cuenta de Instagram.

«Antes de irme les cuento que tengo una presentación el día 7 de julio, a las 19 en el Museo de Bellas Artes. Y la entrada es libre y gratuita. Así que los espero a todos ustedes, neuquinos que tantos mensajes lindos me dejaron«, comentó.

Desde la subsecretaría de Cultura de la municipalidad de Neuquén detallaron que el show musical contará, también, con la participación especial de Sabina Barrios. Se trata de otra cantante local que cautivó a las audiencias con su profunda interpretación de la música popular latinoamericana.⁣

