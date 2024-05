Olivia Firpo, después de cantar en Olga con Migue Granados: «Todo lo que sé, se lo debo a Neuquén»

Olivia Firpo es una adolescente de 16 años que, si bien no nació en Neuquén, vivió muchos en la capital junto a su madre. Ayer pasó por el programa de Migue Granados en Olga y sorprendió a todos con su voz. La joven interpretó una canción del Luis Alberto «El Flaco» Spinetta y la convocaron a cantar en el emblemático teatro Colón en el «Spinetta Day», organizado por la productora de stream.

La adolescente dialogó este martes con RÍO NEGRO RADIO y explicó que, si bien ella nació en Buenos Aires, por muchos años vivió en Neuquén. «Toda mi familia materna está allá y cuando mis padres se separaron yo me fui con mi mamá a vivir a Neuquén muchos años», expresó.

«Todo lo que sé, se lo debo a Neuquén»: el cariño de Olivia Firpo

Olivia Firpo señaló que, actualmente, está viviendo en Buenos Aires, pero que desde hace muchos años se viene formando como artista. «Desde que llegué a Neuquén me formé un montón musicalmente», manifestó. Además, sostuvo que «no sabía de la existencia de Spinetta» hasta que llegó a la capital neuquina. «Todo lo que sé hoy en día, se lo debo a Neuquén», remarcó.

«Yo siempre me dije que me iba a dedicar a esto. De hecho, voy a una escuela de música y arte donde toco batería, guitarra, piano, bajo, todos los instrumentos. Me formé también en la escuela de música de Neuquén«, indicó Olivia.

Olivia Firpo tocó «Barro tal vez» ante Migue Granados, en Olga.-

La joven aseguró que fue hasta la puerta de Olga en busca de sus entradas para el show, pero que nunca se imaginó todo lo que le iba a pasar. «Pedí que me cuiden el lugar porque la fila se había quedado estancada y no avanzaba. Entonces fui hasta adelante y al minuto que estuve ahí me hicieron subir«, relató.

Y así fue como Olivia llegó a los estudios de Olga, sorprendió a todos con su voz y fue convocada para cantar en el teatro Colón este miércoles en el «Spinetta Day», evento organizado por el popular canal de stream.

Olivia Firpo, la joven de Neuquén que cantó en Olga: con quiénes se presenta en el «Spinetta Day»

Olivia Firpo contó en RÍO NEGRO RADIO el detrás de escena de Olga y comentó que realizó un ensayo con la banda; los productores del programa de Migue le comentaron que una chica iba a interpretar el tema que ella cantó, pero que les había cancelado su presencia. «Me dijeron que mientras yo cantaba, Migue les hizo señas a los demás como che esta puede cantar, porque resulta que justo había una chica que iba a cantar esa canción, pero les canceló», agregó.

La joven aseguró que, durante los ensayos de ayer, «estaba re contra nerviosa porque los músicos que tocan ahí son muy grosos. La banda también es increíble». En relación con los artistas que estarán presentes en el evento, Olivia señaló que ayer estuvo con Abel Pintos y Benjamín Amadeo, pero que, por el momento, no recibió ninguna propuesta de los artistas.

Olivia Firpo con Abel Pintos. Fotos: redes sociales.-

El miércoles 22 a las 10 el emblemático teatro Colón abrirá sus puertas para llevar adelante el “Spinetta Day”, un homenaje organizado por Olga, el canal de streaming de Migue Granados, que trasmitirá en vivo por YouTube un show con la participación de muchísimos artistas.

El line up reunirá a figuras de distintas generaciones, como Abel Pintos, Benjamín Amadeo, Ca7riel, David Lebón, Lisandro Aristimuño, Lula Bertoldi, Luz Gaggi, Mery Granados, Nahuel Pennisi, Rubén Goldín, Tripa y Vocat, que cantarán junto a la banda liderada por los músicos que tocaron históricamente con el Flaco Spinetta, como Baltasar Comotto, Guillermo Arrom, Javier Malosetti, Mono Fontana y Sergio Verdinelli.

