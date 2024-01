Panadero asesinado en Senillosa: trabajó en Zanón y sus videos fueron clave en la causa Fuentealba

El crimen de Cristian Moya un panadero en Senillosa para robarle el vehículo, conmocionó a la localidad. El hecho ocurrió ayer a la madrugada y aún no hay detenidos. El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Raúl Godoy, se sumó al pedido de justicia y recordó al hombre con un emotivo posteo que rememora su paso por Zanón. Además, registró la represión de Arroyito en la que fue asesinado el docente Carlos Fuentealba en 2007.

Moya era oriundo de Centenario, pero trabajaba haciendo pan en Senillosa y distribuía sus productos no solo en la localidad sino también en Plottier y Arroyito. Además, tal como lo recordaron sus compañeros trabajó en Zanon y participó de la lucha de los ceramistas.

A Cristian lo mataron el miércoles por la madrugada afuera de su casa, cuando lo asesinaron a sangre fría para robarle el auto. La autopsia determinó que fueron encontrados cinco orificios correspondientes a disparos y que el último fue en su pecho y con la intención de rematarlo.

«Recibimos como un golpe la noticia. Otro hecho de inseguridad. Le pegaron varios balazos, le robaron la recaudación y el auto y lo dejaron tirado ahí en la puerta de su casa», escribió el dirigente del PTS, Raúl Godoy, en sus redes sociales.

En el escrito, Godoy saludó a familiares y vecinos de la víctima. «Saludamos a su familia, sus vecinos, su gente cercana y nos sumamos a la exigencia del total esclarecimiento de su muerte«, agregó.

Por su parte, recordó que Cristian fue obrero de Zanon. «Quiero reivindicar y despedir al compañero Cristian Moya que abrazó la militancia obrera en una lucha que hizo historia. Hace varios años ya no estaba en la fábrica. Después de muchas idas y venidas, de pelearla, remarla, decidió hacer su emprendimiento y se retiró de los viejos lugares habituales», escribió en el posteo.

Godoy reconoció a Cristian como un activista que amaba la fotografía y que «de a poco se ganó un lugar para ser parte de la organización de la comisión de prensa y difusión del Sindicato Ceramista recuperado y de la Gestión Obrera de Zanon». Además, expuso que la víctima «debe ser quien recopiló el mayor archivo de fotos y videos que ilustraron y registraron la lucha como obreros».

El referente relató en el posteo todas las luchas en las que Cristian estuvo presente. «Las fotos y videos de Cristian, bajo fuego, en medio de la represión, en el Barrio San Lorenzo, fueron aportes claves en la causa de Pepe Alveal. Años después, en la represión a los trabajadores docentes de ATEN bajo el gobierno de Sobisch, la cámara de Cristian estaba ahí».

«Cristian no fue un obrero más. Entiendo que más allá de controversias y diferencias que seguro existen, sería injusto no rendirle un homenaje. Escribirle, aunque más no sea unas palabras para reivindicar a uno de los obreros de Zanon, que tomo junto a muchos de nosotros, el cielo por asalto«, concluyó en el comunicado, el dirigente del PTS Raúl Godoy.

Los casos de Pepe Alveal y el crimen de Fuentealba

Como fotógrafo de Zanón, Moya estuvo el día en el que el obrero ceramista Pedro Alveal perdió el ojo izquierdo durante una terrible represión policial el 25 de noviembre de 2003, durante el gobierno de Jorge Sobisch.

En la parte superior del cuerpo tenía alrededor de 60 impactos de proyectiles.

También fue quien filmó el 4 de abril de 2007, en Arroyito, el operativo policial que terminó con el asesinato del docente Carlos Fuentealba a manos del cabo José Darío Poblete. Sus imágenes fueron aportadas a la causa y sirvieron no solo como prueba para condenar al autor material del hecho en 2008, sino que también fueron usadas en el juicio que se realizó en 2023 a la cúpula policial.