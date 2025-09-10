Pánico en Mendoza: una adolescente de 14 años llevó un arma al colegio, disparó y se atrincheró

Una estudiante fue armada a una escuela de Mendoza. Foto: Captura video NA.

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza y efectuó disparos. En el lugar hay un amplio operativo y hasta el momento no se registraron heridos.

Una adolescente llevó un arma al colegio: disparó al menos dos veces al aire

Una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos dos disparos al aire, según indicó Infobae.

El sitio de Buenos Aires señaló que según lo informado por la policía, cerca de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo, la adolescente habría pasado por el baño y desde allí salió con el arma cargada. Luego, habría apuntado fugazmente a algunos compañeros.

Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial de Mendoza.

Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

Qué dijo el ministerio de Seguridad de Mendoza sobre lo ocurrido

Desde el ministerio de Seguridad de Mendoza, por su parte, solicitaron a la comunidad que evitara acercarse a la escuela para garantizar “la seguridad y el respeto hacia la menor”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves. El principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados”, agregaron.