Murió una mujer de Tierra del Fuego en un trágico vuelco en La Pampa: viajaba a Mendoza junto a su hijo y su pareja

El domingo se registró un trágico vuelco en La Pampa que dejó como saldo una muerta y dos heridos. La víctima fatal era una mujer de 55 años que viajaba desde Tierra del Fuego a Mendoza junto a su pareja y su hijo. ¿Cómo ocurrió el siniestro?

El trágico episodio ocurrió el domingo cerca de las 14.30 sobre la Ruta Provincial 10, cerca del puente del Río Salado a la altura de la localidad pampeana Santa Isabel.

Cómo ocurrió el trágico vuelco en La Pampa

Desde el sitio Radio Genesis 25 informaron que en el auto viajaba una familia oriunda de Tierra del Fuego con destino a la localidad de Real del Padre, en la provincia de Mendoza.

El jefe departamental Santa Isabel informó que el auto, un Citroen C3, circulaba por la Ruta y al llegar al kilómetro 308, el conductor perdió control y volcó sobre la banquina norte. Como consecuencia, una mujer salió despedida del rodado en uno de los vuelcos y producto de los golpes, murió en el acto.

Los otros ocupantes, la pareja de la víctima de 48 años y su hijo de 37, fueron trasladados al hospital donde permanecen internados bajo atención médica tras sufrir lesiones de distinta consideración.

Según la información brindada por el sitio local, la causa quedó a cargo del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial y fue caratulada como «homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves».