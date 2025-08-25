Paro de controladores aéreos este martes: afectaría vuelos en Neuquén y Río Negro, el detalle

Por una protesta de controladores aéreos, ATEPSA, podría haber vuelos afectados este 26 de agosto. El paro ya afectó más de 100 vuelos y alrededor de 12 mil pasajeros. El cronograma de actividades comenzó este viernes y se extenderá durante toda la semana. Es por eso que hay probabilidades de que lo se compliquen los servicios en Neuquén y Río Negro.

Tal como se había anunciado, el gremio se mantuvo firme con sus medidas de fuerza y continuó con las medidas de paro en reclamo por una actualización salarial.

El conflicto no da tregua y se espera que se repita la modalidad de paro en dos partes por lo cual quedarían afectados todos los vuelos que estén programados. El próximo será:

Martes 26 de 7 a 10 y de 14 a 17.

Todas las operaciones de aeronaves que declaran emergencia, así como aquellas asignadas a servicios sanitarios, humanitarios, de Estado o de búsqueda y salvamento, quedan excluidas del plan de lucha, según aclaró Atepsa.

Cronograma del paro de controladores aéreos: días y horarios

Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer:

Domingo 24 de agosto: las retenciones se repiten en idénticos horarios.

Martes 26 de agosto: afecta los vuelos de 7 a 10 y de 14 a 17.

Jueves 28 de agosto: la medida opera entre las 13 y las 16.

Sábado 30 de agosto: vuelven a suspenderse los despegues de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.

Aerolíneas Argentinas y LATAM con vuelos afectados por el paro desde el domingo

Aerolíneas Argentinas informó que su programación desde el día 22 de agosto va a verse alterada por la medida de fuerza impulsada por el gremio de controladores aéreos, ATEPSA.

En total, más de 8.000 pasajeros se verán afectados por 28 cancelaciones y 43 reprogramaciones en vuelos de cabotaje y regionales.

Además, señalaron que la naturaleza de la medida podría incidir en los horarios de arribos y partidas durante toda la jornada. Por este motivo, solicitan a los pasajeros estar atentos a posibles modificaciones en sus vuelos.

“Aquellas modificaciones que sean programadas con antelación serán informadas a través del correo electrónico ingresado como contacto en la reserva. En caso de haberse realizado la compra en una agencia de turismo, se aconseja consultar por esa vía”, apuntaron. Recomendaron utilizar los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (disponible en iOS y Android) o vía la web aerolineas.com, donde además encontrarán información sobre otros canales de atención.

“Aerolíneas Argentinas lamenta profundamente los inconvenientes que esta situación pudiera generar y reafirma su compromiso con brindar un servicio seguro, puntual, confiable y de calidad, incluso en circunstancias excepcionales como esta”, concluye el comunicado.

Por su parte, LATAM informó que, debido al anuncio de medidas gremiales a nivel nacional por parte del sindicato de controladores aéreos en Argentina, se podrían registrar demoras y/o reprogramaciones en vuelos desde y hacia Argentina para el viernes 22 y domingo 24 de agosto.

Con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y flexibilidad a sus pasajeros, LATAM está habilitando alternativas para que aquellos pasajeros cuyos vuelos se vean finalmente afectados por reprogramaciones, puedan modificar su viaje cambiando de fecha y/o vuelo en la misma ruta, sin costo adicional, para una nueva fecha alternativa.

Con información de Noticias Argentinas.