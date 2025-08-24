Vuelos complicados por paro de controladores aéreos: se esperan demoras y cancelaciones este domingo, ¿a qué hora?

El paro de controladores aéreos ya afectó a casi 100 vuelos y más de 12 mil pasajeros. El cronograma de actividades comenzó el viernes y se extendió durante todo el fin de semana por lo que esperan que este domingo sea otra jornada con vuelos demorados, cancelaciones y/o reprogramaciones, ¿hay servicios afectados a Neuquén y Río Negro?

Tal como se había anunciado, el gremio Atepsa se mantuvo firme con su reclamo y continuó con las medidas de paro en reclamo por una actualización salarial.

Después de las complicaciones que se registraron durante el viernes y el sábado, Aerolíneas Argentinas intentó frenar al gremio al presentar una denuncia ante la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Sin embargo, esto no funcionó.

En este sentido y siguiendo el cronograma que compartió el gremio, se espera que este domingo se repita la modalidad de paro en dos partes por lo cual quedarían afectados todos los vuelos que estén programados de 13 a 16 y de 19 a 22.

¿Hay servicios afectados a Neuquén y Río Negro por el paro de controladores aéreos?

Por la medida de fuerza, los vuelos afectados desde Aeroparque a Neuquén son:

Desde Neuquén a Aeroparque:

En tanto desde Bariloche a Aeroparque, los siguientes vuelos son los afectados:

Y finalmente, de Aeroparque a Bariloche:

Cronograma del paro de controladores aéreos: días y horarios

Cronograma de medidas que anunció el gremio ATEPSA, «con afectación de despegues en todo el territorio nacional»: