Paro general en Neuquén y Río Negro: tras las últimas definiciones, lo que funcionará y lo que no

Este jueves se llevará a cabo el paro general de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el gobierno de Javier Milei, la tercera convocatoria desde que asumió el gobierno libertario. Si bien se espera una fuerte adhesión de distintos gremios, algunos sindicatos aguardaron hasta último momento para definir si acataban la medida de fuerza o no. Lo que funcionará y lo que no en Neuquén y Río Negro.

Qué pasa con los bancos este jueves por el paro general en Neuquén y Río Negro

En lo que respecta al sector bancario se conoció que adherirán al paro. Francisco Ramón Melo, secretario gremial de La Bancaria, confirmó que este 10 de abril no habrá atención en los bancos.

Clases en Neuquén y Río Negro: qué pasa este jueves 10 de abril

En Neuquén, ATEN anunció que adhiere a la medida, por lo que habrá paro docente este jueves en la provincia.

«El 9 de abril, en cada provincia, nos movilizaremos en defensa de la educación pública, nuestros estudiantes y jubilados. Y el 10 de abril, con un paro nacional, exigimos respuestas urgentes a nuestras demandas», indicaron desde ATEN, tras la definición del plenario de CTERA.

En Río Negro, el gremio Unter anunció su adhesión al paro general y explicaron que «el ajuste en educación y en el sistema previsional golpea a miles de estudiantes, trabajadores y jubilados/as, afectando el derecho fundamental a una educación pública de calidad y una jubilación digna».

En el plano universitario, desde el gremio ADUNC informaron su adhesión al paro convocado por la CGT. «Vamos toda la docencia universitaria, junto a todos los sectores del trabajo, al paro nacional», indicaron.

Anses, AFIP y otros organismos públicos de Río Negro y Neuquén adhieren al paro general

Anses, un organismo dependiente de Capital Humano, emitió un comunicado oficial confirmando que las oficinas abrirán normalmente.

«A pesar de las medidas de fuerza anunciadas por distintos gremios para la jornada de mañana, jueves 10 de abril, las oficinas del organismo en todo el país permanecerán abiertas y atenderán con normalidad«, anunciaron.

A través de sus redes sociales, el referente rionegrino de ATE, Rodolfo Aguiar, ironizó con respecto a la atención al público en las oficinas de Anses en medio del paro general.

«¿Quiénes van a atender? ¿Ustedes los funcionarios? ¿En serio van a trabajar por primera vez en su vida?», acotó.

En este sentido, aseguró que las oficinas van a estar cerradas: «Ahora se hacen los preocupados por la atención de los jubilados, pero desde hace más de un año no hacen más que despedir trabajadores y cerrar oficinas«, declaró y sentenció: «¡Mañana paran hasta en la Vocería Presidencial!».

Tras ser consultada por Diario RÍO NEGRO, La titular de Anses de Neuquén, Gabriela Muñoz, afirmó que las oficinas no se verán perjudicadas por el paro general de la CGT: «Funcionará sin problemas como todos los días».

Por su parte, la delegada de la CGT en Neuquén, Marina Díaz, informó a este mismo medio que «no hay adhesión total al paro», por lo que la oficina estará abierta. Sin embargo, manifestó que seguramente concurrirán «mucha menos gente que de costumbre».

Mientras tanto, el delegado de ATE de General Roca, Nahuel Micheli, mencionó a este medio que los trabajadores afiliados al gremio adherirán al paro.

Con respecto a la exAFIP, desde el gremio ATE informaron que «toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza».

En este sentido, en la marcha de los jubilados en Neuquén se registró la presencia de la seccional Neuquén de AEFIP, por lo que se estima su adhesión a la medida de fuerza.

Además, pueden verse afectados el servicio de recolección de residuos, migraciones, controles sanitarios, aduanas, y más.

Qué pasa con los vuelos y el tren en Neuquén y Río Negro por el paro general

El sindicato de los controladores aéreos (ATEPSA) se sumó al paro general de la CGT, por lo que no habrá vuelos comerciales a nivel nacional durante ese día.

En Neuquén, hay aeropuertos en la capital y Chapelco en donde salen vuelos comerciales. De la misma manera, en Río Negro en Bariloche y Viedma. Es por eso que, se recomienda a los pasajeros mantenerse informados.

Asimismo, desde La Fraternidad informaron a Diario RÍO NEGRO que adherirán al paro convocado por la CGT, por lo que el servicio del Tren del Valle no funcionará. De esta manera quedará afectado todo el tramo desde Plottier hasta Cipolletti.

Qué pasa con los colectivos en medio del paro general

Desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciaron que no adherirán al paro general por las «actuales circunstancias que se atraviesan» con respecto a la negociación salarial y la conciliación laboral dispuesta.

Desde el sindicato aclararon que acompañan la «lucha llevada adelante por la CGT» y añadieron que de no alcanzar un acuerdo salarial, «una vez finalizada la conciliación obligatoria se adoptarán las medidas de acción gremial que las circunstancias ameriten».

Empleados de comercio de Neuquén adhieren al paro general de la CGT

«Desde el CEC nos movilizamos y paramos en defensa de los jubilados y en defensa de los trabajadores», indicaron y aclararon que también adhiere la federación FAECYS.

En relación a la medida en concreto, indicaron que corresponde a la decisión de cada trabajador si para o no, por lo que no está estimado que tan afectado estará la atención al público en el sector comercial en Neuquén.

Paro de petroleros: de despidos masivos a salarios en deuda, los motivos de la huelga este jueves

En una asamblea realizada en Añelo, el sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa anunció un paro este jueves, en coincidencia con la medida de la CGT, y denunció más de 700 despidos en los últimos meses.

Marcelo Rucci, secretario general de la entidad sindical, fue el encargado de cuestionar las desvinculaciones en el encuentro de esta mañana en la localidad más cercana a Vaca Muerta, con un fuerte discurso que apuntó directamente contra las operadoras y otras firmas relacionadas al sector.

«Hacen achique y dicen que con menos gente pueden hacer posible esto. ¿Qué se piensan? ¿Que somos esclavos?», criticó el referente petrolero ante la multitud, al tiempo que recordó los trabajadores muertos en la pandemia y en incidentes en locaciones hidrocaburíferas.

Además de los 700 despidos, que habrían tenido lugar en los últimos meses, apuntaron contra las empresas por salarios impagos o abonados por debajo de lo estipulado, sobrecarga de tareas sin reconocimiento económico y condiciones laborales que los trabajadores califican de «inhumanas».

“Hay compañeros que cobraron 500.000 pesos por todo un mes de trabajo, cuando saben perfectamente que la producción se ha triplicado. Es una vergüenza lo que están haciendo con los trabajadores”, se quejó Rucci.

Durante su exposición, cuestionó también a las petroleras que, a pesar de la voluntad de diálogo existente, «siguen haciéndose las distraídas» y «no hacen nada» por los operarios de la industria.

“Tienen una semana para resolver estos problemas, o vamos a seguir con manifestaciones. En los yacimientos”, advirtió y agregó: “No somos legajos. No somos números. Somos personas. Somos padres, madres, familias. No hay ganado acá, viejo. Si creen que acá tienen esclavos, si creen que no hay dignidad, nos van a encontrar en los yacimientos. Eso no se hace con la gente”, lanzó.