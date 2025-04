Scalesi denunció «aprietes» a estatales de Río Negro para que no adhieran al paro: «Funcionarios de tercera línea»

El secretario general de UPCN Río Negro, Juan Carlos Scalesi, denunció «aprietes» por parte del Gobierno provincial para evitar que los trabajadores estatales se sumen al paro nacional de este jueves. Aseguró que «en distintos organismos están llamando para que no paren» y apuntó directamente contra «funcionarios de tercera línea» que «solo quieren cuidar su lugar de trabajo«.

El dirigente gremial aseguró en RÍO NEGRO RADIO, que «los aprietes» se detectaron en áreas como «el Registro Civil, el ministerio de Economía, la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Salud y Desarrollo Social«, entre otros.

«Venimos recibiendo que distintos organismos están llamando para ver que no paren el día de mañana y lo llamativo es que la gente que llama no son gente que fueron electas, son funcionarios de tercera línea que únicamente están para no perder su lugar de trabajo», advirtió Scalesi.

UPCN denunció que el pago por indumentaria fue definido sin diálogo: «El Gobierno hace oidos sordos»

La tensión con el Gobierno de Alberto Weretilneck también se refleja en las mesas de negociación. Si bien la provincia anunció en las últimas horas un pago de 180 mil pesos por indumentaria para cada agente de las leyes N° 1844 (administración central) y N° 1904 (hospitalarios). UPCN había solicitado 200 mil pesos, y cuestionó que se haya resuelto el monto sin diálogo previo.

«Nosotros el lunes por la mañana mandamos una solicitud de temas que tenemos que tratarlos y que han quedado ya algunos meses atrás. Estaba previsto que solamente iba a ser el tema de la indumentaria. Fue en representación de la UPCN el secretario adjunto Marcelo Vidal, pudo proponer lo que nosotros venimos pidiendo de hace tiempo, la verdad que hace oídos sordos el gobierno y atiende a los que no saben nada de lo que es defender a los trabajadores en el tema salarial», reclamó el gremialista.

Además del reclamo por vestimenta, UPCN insiste en la necesidad de actualizar las asignaciones familiares, el adicional por chofer y otros ítems que vienen postergados. «Estamos muy relegados en comparación con otros sectores del Ejecutivo y con los otros poderes. Venimos perdiendo porcentaje tras porcentaje, lo que nos deja cada vez más atrás«, remarcó.

«Tenemos un básico que es ridículo», dijo Scalesi al cuestionar las sumas en negro

Scalesi también cuestionó el modelo salarial actual, que según explicó, se sostiene sobre sumas no remunerativas que afectan directamente el poder adquisitivo. «Aceptando estos pagos en negro, hemos perdido muchísimo. Tenemos un básico que es ridículo. Hemos perdido que de la zona desfavorable que es el 40% del salario, cobramos nada más que el 12% de la antigüedad», denunció.

«La verdad que eso destruyó la administración pública provincial», disparó.

Paro nacional con adhesión provincial

UPCN confirmó que se suma al paro convocado por la CGT a nivel nacional y anticipó que, si bien el impacto se sentirá más en las provincias grandes como Buenos Aires y Capital Federal, en Río Negro también habrá presencia. «Es difícil la situación porque hay muchos aprietes en algunos ámbitos, pero bueno, nosotros firmemente vamos a tratar de que esto se haga de la mejor forma«, afirmó.

