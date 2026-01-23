Parte médico de Bastián: sin cambios en su salud y con asistencia respiratoria permanente

El nuevo parte médico de Bastián, el pequeño que resultó herido de gravedad tras un choque en los médanos de Pinamar, indica que “no presenta cambios” respecto al último informe, pero no se espera que sea sometido a una operación este viernes.

Parte médico de Bastián: su estado no presenta mejoras

Familiares del pequeño confirmaron que este viernes no se realizaría la traqueotomía, ni otras cirugías, debido a que “su estado de salud no lo permitió”.

En este escenario, desde el Ministerio de Salud provincial detallaron que el niño de 8 años continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva: “No presenta cambios en relación al último parte emitido”.

Este jueves se trató de una jornada de muchas actualizaciones respecto a la salud de Bastián. Esto se debe a que las autoridades del Hospital Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata ordenaron realizarle nuevos estudios.

Los mismos arrojaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo, por lo que debieron mantener la inmovilización cervical y el seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva.

A su vez, previo a este informe, se comunicó que se intentó retirar de manera programada el respirador para evaluar si el paciente podía respirar por sus propios medios, pero se evidenció falta de respiración espontánea, por lo que fue necesario reanudar la asistencia respiratoria.

