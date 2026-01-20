Cerro Hermitte: un informe de 2002 anticipó la tragedia en Comodoro Rivadavia

La situación en Comodoro Rivadavia escaló a niveles históricos. El Concejo Deliberante declaró este martes la emergencia geológica y urbanística tras el desplazamiento de la ladera sur del cerro Hermitte, un fenómeno que ya dejó a 300 personas fuera de sus hogares.

Mientras los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos se hunden, un informe realizado por el SEGEMAR salió a la luz. En sus páginas, los expertos describieron con precisión quirúrgica lo que hoy, 24 años después, es un paisaje de escombros y familias evacuadas.

El eje central del informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas explicaba que el barrio se expandía sobre un terreno traicionero. Los geólogos advirtieron que la zona se asienta sobre «materiales removidos naturalmente» que presentan un fenómeno invisible pero letal: la erosión hídrica subsuperficial.

El informe del 2002 que predijo el desastre en Comodoro Rivadavia: qué decía sobre el Hermitte

No fue un imprevisto de la naturaleza. Hace más de dos décadas, un estudio del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) puso por escrito lo que hoy es una catástrofe. El informe de 2002 fue lapidario sobre el barrio Sismográfica y alrededores:

«Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios”, sentenciaba el documento en el año 2002″, advertía el escrito y aseguraba que el barrio se extendía sobre materiales removidos con «grandes espacios abiertos subterráneos».

Pero no era solo un diagnóstico el problema, sino brindaba detalles sobre el estado de situación y como concientizar.

Materiales removidos: el suelo no era firme, eran depósitos de deslizamientos antiguos. Movimientos de ladera: el cerro siempre estuvo en tensión. Concientización: el informe pedía reuniones con los vecinos para que comprendieran que no se podía seguir construyendo allí.

Estado de situación hoy en Comodoro Rivadavia tras el derrumbe del cerro Hermitte

La situación alcanzó tal gravedad que se ordenó el desalojo completo del barrio Médanos y el cierre de un perímetro de seguridad. La ladera sur del cerro Hermitte continúa cediendo y la infraestructura subterránea está colapsada.

En el lugar, equipos especializados contienen a familias que sufrieron crisis de llanto al ver sus casas «rajadas al medio». El gas y el agua están cortados por la rotura de cañerías subterráneas; el terreno sigue cediendo y tracciona la infraestructura.

A pesar de las denuncias insistentes de los vecinos sobre «movimientos extraños» en los últimos meses, la respuesta oficial llegó cuando el cerro ya se había desplazado. La emergencia geológica, declarada por el Concejo Deliberante, ahora busca determinar si alguna de estas tierras podrá volver a ser habitada o si Comodoro acaba de perder cuatro barrios para siempre.