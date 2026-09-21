Películas gratis en pantalla grande: comenzó el Festival Audiovisual Bariloche

Desde hoy y hasta el próximo domingo, la edición 14 del Festival Audiovisual Bariloche ofrece una diversidad de largometrajes, cortometrajes, videoclips, videodanzas y proyectos en construcción en pantalla grande. Las 97 proyecciones son gratuitas y las entradas se retiran en la sala 30 minutos antes de cada función, hasta agotar la capacidad disponible.

Habrá funciones en la sala del Shopping Patagonia, el Puerto San Carlos, la Biblioteca Sarmiento y Carilafquen de Villa Los Coihues, en Bariloche, como así también en la Casa del Bicentenario, en El Bolsón, y en la Biblioteca Osvaldo Bayer, en Villa La Angostura.

Además, se pondrán en marcha una serie de talleres y charlas para todos los gustos: desde cine comunitario hasta la inteligencia artificial aplicada a la dirección y la creación.

El certamen audiovisual es organizado por la Secretaría de Cultura de Río Negro, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y después de 14 años, ya se consolida como uno de los espacios de encuentro y formación más importantes del sector en la región.

El Festival Audiovisual Bariloche se extiende hasta el próximo domingo. Foto: gentileza

Una vez más, el evento coincide con el octavo Encuentro de Estudiantes Audiovisuales -universitarios y terciarios- de Argentina, Chile y Uruguay, que asistirán a talleres y charlas. Este año, más de 80 alumnos de cine becados de todo el país llegan a Bariloche. Además, por primera vez, se suman escuelas secundarias rionegrinas, a través del programa “A Rodar Escuelas”, con jornadas junto a la Cooperativa Minga y encuentros con las realizadoras Romina Tamburello y Francisco Toro Lessen.

Asimismo, se agrega la Competencia de Cortometrajes Universitarios (CCU), con producciones de universidades e institutos de Argentina y Chile. “El futuro del audiovisual, una vez más, se construye desde las aulas, y en Bariloche”, aseguran los organizadores.

El Festival Audiovisual Bariloche se extiende hasta el próximo domingo. Foto: gentileza

En esta oportunidad, Uruguay se suma como país invitado y de esta forma, se incluye una selección del Festival Detour, con videoclips y cortometrajes uruguayos, la película “Mala reputación”, de Marta García y Sol Infante, y el cortometraje “La piel del tiempo”, de Colomba di Segni. Se suma la proyección de “Rada”, la película en la que Luis Ara hacer un repaso por la vida y obra del músico uruguayo Rubén Rada que murió el pasado 26 de agosto, a los 83 años.

El programa completo se puede consultar en la página web https://festivalfab.com.ar/.

El jueves, a las 10, habrá una charla taller para estudiantes universitarios sobre “Ficciones Verticales”, a cargo de Esteban Menis, director creativo de Shorta. En este encuentro, recorrerá el universo del contenido vertical: el hook, el cliffhanger, la retención episodio a episodio, y cómo sostener calidad artística en un formato pensado para el algoritmo.

Por otro lado, estudiantes de colegios secundarios de Río Negro, con orientación audiovisual, podrán participar de un taller de realización colectiva y encuentros formativos con Romina Tamburello y Francisco Toro.

El Festival Audiovisual Bariloche se extiende hasta el próximo domingo. Foto: gentileza

En esta oportunidad, Andy Lizewski y Sebastián Bassi proponen un taller intensivo de cinco horas con el desafío de explorar el uso de la inteligencia artificial aplicada al cine desde una perspectiva creativa y de dirección. “Lejos de pensarla como un atajo técnico, el taller propone abordar la IA desde las mismas preguntas que atraviesan cualquier proceso cinematográfico: qué contar, cómo se ve, cómo suena y cómo se construye el montaje. El objetivo es que los participantes no solo aprendan a usar estas nuevas tecnologías aplicadas al diseño, sino que puedan tomar decisiones creativas y dirigir con IA”, explicaron desde la organización, al tiempo que aclararon que el taller es para principiantes y no requiere experiencia previa. Eso sí: tiene cupos limitados y hay una inscripción previa.

El director audiovisual de Bariloche. Miguel Ángel Rossi, propone una taller abierto al público sobre “Territorios Audiovisuales Patrimoniales”. Se trata de un espacio digital interactivo que propone que el patrimonio cultural deje de ser un objeto de exhibición y se convierta en una experiencia colectiva y viva.

En otra charla abierta al público, se ofrecerá un “Kit de herramientas para producir audiovisuales”, un encuentro sobre financiamiento y articulación federal e internacional, con la presencia de representantes del Consejo Federal de Inversiones, la Film Commission Bariloche y la Agencia del Cine y el Audiovisual de Uruguay (ACAU).

El Festival Audiovisual Bariloche se extiende hasta el próximo domingo. Foto: gentileza

Cómo lograr que un proyecto audiovisual tenga una oportunidad

Con la llegada del Festival Audiovisual Bariloche, se pone en marcha el «Mercado», un espacio pensado para que productores y realizadores del país y la región puedan presentar sus proyectos, conseguir financiamiento y encontrar canales de distribución. La actividad se desarrollará este viernes y sábado y el link para inscribirse es https://mica.gob.ar/notas/1422-inscripciones-al-mercado-fab.

La primera jornada contará con un formato virtual, a través de la plataforma del Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA); en tanto, el sábado será presencial en Nené Bar.

El Festival Audiovisual Bariloche se extiende hasta el próximo domingo. Foto: gentileza

Desde la organización, aseguraron que el mecanismo es simple: «cada participante crea su perfil en MICA, busca el Mercado FAB dentro de la plataforma y solicita reunión con los compradores que le interesen. Este miércoles llegan las confirmaciones de quiénes aceptaron el encuentro».

Esta edición, el Mercado incorpora a un grupo del sector de videojuegos en el marco de la alianza con el Patagonia Game Summit. Por otro lado, refuerza su perfil internacional con la participación de compradores de Chile y Uruguay. Además, un representante del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) expondrá las líneas de fomento disponibles.

«La idea es que este año en el listado de compradores haya festivales latinoamericanos, y por supuesto nacionales, regionales; también casas productoras que se acerquen a proyectos, y tenemos tres o cuatro distribuidoras de distintos perfiles», puntualizó Lara Decuzzi, productora general del FAB.