Jacobacci: pelotaris intoxicados con una «torta loca»

Un torneo de pelota paleta en Jacobacci terminó con pelotaris intoxicados tras consumir, sin saber, la denominada «torta loca», una torta que contenía cannabis. La competencia se realizó el pasado fin de semana en el Cub Huahuel Niyeu, donde participaron deportistas de distintas ciudades de la región.

Del evento participaron pelotaris de distintos puntos de la provincia de Río Negro y de otras provincias.

Tras la entrega de premios compartieron un asado y luego apareció una torta que algunos de los participantes probaron.

Habló con con “Ya es tiempo” por RÍO NEGRO RADIO Adrián Alarcón, uno de los afectados: «Empezaron a invitar … comí un pedacito y bueno, a los 40 minutos me fui para mi casa», relató. LLegó a su casa con su hijo, sintiéndose mareado, no se podía bajar de la camioneta y decidió ir al hospital.

Según el relato de Néstor Alarcón, el torneo fue organizado por la Subcomisión de Pelota Paleta, participó gente de Chubut, de Bariloche Bolsón y una pareja dos del Valle este. Alarcón cuenta que participa de estos eventos desde hace más de 20 años, que ha viajado a muchos lugares y que siempre se terminan los partidos con una cena. En este caso fue un asado, después de una entrega de premios y como un chico, compañero de Bariloche, cumplió años se quedaron un rato más para compartir tomando algo y charlando. «En ese momento llegó el presidente de la Subcomisión de paleta, Franco García con una tortita y dijo que era una tortita mágica una tortita loca.» agregó.

«La torta estaba decorada con cannabis y creo que también tenía marihuana. Era una torta que, no sé yo no estoy en contra de nada de eso, lo respeto, pero no es para hacer en una institución cuando hay chicos» Según sus palabras, comió muy poco, el tamaño un bizcochito, Néstor se encontraba con su hijo de 15 años quien le dice «vamos a casa» y cuando él intenta levantarse de la silla se empezó a marear.

Cree que los que hicieron la torta no tuvieron en cuenta el riesgo que implicaba que sea consumida, teniendo en cuenta que muchos habían asistido al lugar manejando, o con hijos, como fue su caso.

Al llegar a su casa con su hijo intenta bajarse de la camioneta y no pudo, entonces fue asistido. Relata que se quedo parado en la puerta porque no daba más y el mareo era tanto que se le daba vuelta todo. En ese momento decide ir al hospital. Lo atendieron y le pusieron suero. Una vez en el nosocomio se enteró del contenido de la «torta loca».

Fueron cuatro personas los que peores estuvieron, dos de Bariloche y dos de acá de Jacobacci. Los demás solo estuvieron descompuestos en la casa, con dolor de piernas y dolor de cabeza.

Los chicos de Bariloche pidieron un informe al hospital, mientras que Néstor habló con con el presidente de la Comisión y le pidió explicaciones. También se pidió un informe a la Comisión de Pelota Paleta.

«Con esta gente hay que hacer realmente lo que se tiene que hacer, porque a mí me llamaron pidiéndome disculpas por lo que pasó.» Néstor manifestó que necesita más que una disculpa, quiere saber quién encargó la torta para visibilizar al responsable y evitar que vuelva a pasar.