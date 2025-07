Pesar en Chos Malal por la muerte de un policía retirado: «Se nos va un gaucho de nuestro norte neuquino»

Con profunda tristeza, vecinos de la localidad de Chos Malal despiden a Juan Carlos Villar, un comisario retirado de la Policía del Neuquén, quien falleció este sábado tras sufrir un ACV. El hombre se encontraba internado en Neuquén. Tenía 59 años y su último destino había sido la Dirección de Seguridad Neuquén. «Se nos va un gaucho de nuestro norte neuquino«, expresó uno de sus allegados.

«Nos deja un gran compañero y excelente camarada, no conozco a nadie que en alguna oportunidad lo viera enojado. Es una tristeza muy grande que nos embarga a quienes lo conocimos», agregó.

Las redes sociales se colmaron de mensajes emotivos tales como éste. Sus allegados le dedicaron sentidas palabras destacando su trayectoria profesional y calidez humana.

Dolor en el norte de Neuquén por la muerte de un comisario retirado

«Quedarás en mis recuerdos mi querido amigo, compañero de tantos operativos. Juntos calentando agua en una lata de durazno. Que descanses en paz, pollo loco», expresó otro de sus allegados.

Juan Carlos Villar tenía 59 años y era comisario retirado. Foto: redes.

Asimismo, un amigo escribió: «Te nos fuiste negro, pero nos deja la tranquilidad de ya no vas a seguir sufriendo. En mis recuerdos siempre van a estar tus palabras de aliento cuando algo andaba mal, los mensajes para saber cómo estaba mi familia. Desde el momento que trabajamos juntos y me tocó ser tu chofer hasta el día que me dijiste a partir de ahora soy tu hermano mayor y tu familia también es la mía».

Desde la Mutual de la Policía del Neuquén también enviaron su pésame: «Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos, rogando encuentren consuelo ante esta dolorosa partida».

Los restos de Villar fueron velados este sábado en Neuquén, en sala del grupo Diniello, ubicada en la calle Nordenstrom 200. Según informaron en las redes sociales, su cuerpo será trasladado este domingo a Chos Malal para realizar su última despedida.