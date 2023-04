Pide ayuda para tener un techo donde ordeñar sus vacas, en Rincón de los Sauces

Una reconocida emprendedora de Rincón de los Sauces solicita ayuda para construir un refugio y así poder ordeñar sus vacas durante los días fríos. Aseguró que hace nueves meses está realizando el mismo pedido a las autoridades provinciales y hasta el momento no tuvo respuestas.

La productora y emprendedora, Glenda Hansson, es reconocida en la localidad por su emprendimiento llamado «La Soñada» y ante una situación complicada, decidió acudir a los medios provinciales para realizar un pedido a la comunidad. Explicó que necesita de un techo para poder continuar con el único trabajo que le permite ingresar dinero a su familia: el ordeñe de vacas para la elaboración de quesos, dulces y venta de leche.

Hansson contó que su jornada inicia a partir de las seis de la mañana y en esta época del año, las temperaturas bajas complican su labor diario por tener que hacerlo a la intemperie. «Estamos padeciendo nuevamente el frío y realmente necesitamos ayuda para tener ese tinglado para el ordeñe de los animales», sostuvo.

En este sentido señaló que hace nueve meses vienen solicitando la construcción del techo, pero no tuvieron ayuda y hoy ya resulta insostenible: «es lamentable y doloroso para las manos trabajar con este frío».

Por su parte comentó que la razón por la cual no construyeron el refugio con sus propios medios es porque económicamente no les alcanza, ya que atraviesan una situación complicada con uno de sus hijos que requiere de dinero. «Hace catorce meses me encuentro con un hijo que tiene una enfermedad que no tiene cura y la venimos remando, pero es realmente dificil la situación», explicó Glenda Hansson.

Glenda Hansson fue reconocida en la localidad por su emprendimiento y muchos acuden desde otras ciudades para comprar sus productos, pero esta situación que atraviesa ha requerido que tenga que acudir a otros para recibir ayuda y así poder seguir con el labor familiar. Por ello hizo hincapié en que lo único que necesitan es de un refugio para poder afrontar las bajas temperaturas que se avecinan.