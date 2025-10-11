Pilar Smith explotó y se cruzó con Ventura: “Me cansé de que me forreen, tengo nafta para rato”

En medio de una interna feroz dentro de APTRA, Pilar Smith se convirtió en el centro de la polémica ya que decidió salir a hablar después de una semana de fuertes cruces mediáticos con Facundo Ventura, hijo del actual presidente Luis Ventura, y con figuras como Marcelo Polino, quienes la cuestionaron por su intención de postularse para liderar la asociación.

Pilar Smith rompió el silencio y confirmó que buscará presidir APTRA

Pilar, fiel a su estilo frontal, encaró el tema sin vueltas: “A nadie le gusta que hablen mal de uno. Fue una semana fuerte, terminé bastante cansada, pero no estoy triste. Esto es un campo de batalla del show, y sé moverme ahí. No me afecta en mi vida personal, pero obviamente me tuve que defender de cosas que no son ciertas”, afirmó en Intrusos.

La tensión entre Pilar y los Ventura explotó cuando Facundo lanzó críticas hacia la conductora, sin que, según ella, hubiera existido un motivo previo.

“Todo esto lo empezó él. Facu salió a atacarme de la nada y cuando su papá me dijo ‘con los hijos no’, yo le respondí: ‘y con las mujeres tampoco’. Yo nunca hablé mal de él, el que empezó fue su hijo”, aseguró, visiblemente indignada.

Sin embargo, Pilar aclaró que con Luis Ventura la situación terminó en buenos términos: “Con Luis después estuvo todo bien. Le pedí disculpas si lo ofendí con lo de su hijo. Le escribí en privado, se lo dije con respeto, pero también creo que él debería marcarle un límite, porque yo sólo me defendí”, explicó.

En la charla también se refirió a la posibilidad de un “recambio” dentro de APTRA, algo que, según ella, muchos evitan por miedo o comodidad: “Luis hizo mucho por el premio, lo puso ahí arriba y lo respeto. Pero hace ocho años que está, por eso estaría bueno que haya renovación. Yo no lo quiero jubilar, pero tampoco creo que nadie deba eternizarse en el poder”, afirmó con firmeza.

Pilar Smith: «Yo lo voy a intentar, tengo mucha gente del medio que me apoya»

Lejos de achicarse, Pilar confirmó que irá por todo y oficializó su deseo de convertirse en la primera mujer en presidir APTRA. “Yo lo voy a intentar, tengo mucha gente del medio que me apoya, y también muchos socios de APTRA. Quiero sumar nuevas voces, incorporar más periodistas de espectáculos, abrir el juego”, sostuvo.

La periodista incluso deslizó algunas ideas para su eventual gestión: “Se pueden incorporar afiliados plenos y afiliados votantes, como en los clubes, para que más periodistas puedan participar. Es la manera de darle aire nuevo al Martín Fierro y hacerlo crecer todavía más. Es un premio que amo y quiero cuidar”.

Durante los últimos días, Marcelo Polino había sido uno de los más duros con Smith: “No la quiere nadie, no le da la nafta, que no se presente porque va a perder”, dijo el periodista.

Pilar, lejos de quedarse callada, respondió con ironía y seguridad: “Dicen que no me da la nafta y yo tengo nafta para repartir. Vivo formando periodistas, dándole espacio a los que recién empiezan, enseñando esta profesión que amo. Que digan que no me da la nafta es un argumento flojísimo”, sostuvo.

Pilar Smith dejó en claro que no se bajará de la pelea

Además, apuntó contra lo que considera una falta de respeto en el ambiente: “No me molesta que me critiquen, me molesta la falta de respeto. Que alguien salga a decir que nadie me quiere o que no sirvo, sin conocer mi trabajo, habla más de ellos que de mí”, sentenció.

Lejos de dejar la entrevista en modo político, Pilar también se permitió abrir su corazón cuando el conductor le preguntó por su vida sentimental, sorprendió con una confesión que dejó a todos sin palabras: “Volví con Rafa por tercera y última vez. Lo amo con el alma y estamos muy bien, retomé la terapia y eso me ayudó un montón. La pasión sigue intacta, más que antes”, reveló entre risas.

Mientras la interna dentro de APTRA crece día a día, con nombres que suenan y alianzas que se reacomodan, Pilar Smith dejó en claro que no se bajará de la pelea:“Si gana Luis Ventura otra vez, lo voy a bancar. Pero también quiero tener la posibilidad de ofrecer algo nuevo. El poder se envicia si no se renueva”, advirtió.

Finalmente, cerró: “Yo no vine a romper nada, vine a construir. Si molesta que una mujer tenga ambición, que se acostumbren. Tengo ganas, tengo proyectos y tengo nafta para rato”.