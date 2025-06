Nueva interna en Telefe: así fue el cruce entre Germán Paoloski y Pilar Smith

Una nueva polémica surgió en Telefe a raíz de la incorporación de Sol Pérez al noticiero del mediodía del canal, que conducen Germán Paoloski y Milva Castellini. El problema es que Luly Illbele, que reemplazaba a La China Ansa, se fue llorando al enterarse de que Sol Pérez ocupará su lugar, una columna que hizo por muchos años Pilar Smith, hasta que se quedó afuera, según ella, por pedido de Paoloski.

Nueva interna en Telefe: el cruce entre Germán Paoloski y Pilar Smith

«A mí también me sacaron del mediodía, no hablo de Germán, no tengo relación, no tengo vínculo, no sé. Estuve muchos años y cuando llegó Germán Paoloski, dejé de estar», dijo la periodista de Telefe Pilar Smith a Intrusos.

Al ser consultado sobre esta polémica, el conductor aseguró que no estaba al tanto del enojo de su colega: «Yo nunca me enteré de que Pilar tenía un problema conmigo, nos cruzamos mil veces y nunca me dijo nada. A mí me contrataron como conductor, yo no saco ni pongo gente del noticiero, son decisiones que toman las personas».

«Cuando me llamaron para hacer el noticiero, venía muy mal. Hicieron una renovación general, no es solo que se fue Nicolás Repetto y vino Paoloski. De espectáculos no marqué ningún nombre, del canal me dijeron que iban a seguir con alguien del canal. Estaba Pilar Smith y estaba la China Ansa y yo dije ‘me parece bueno que esté La China porque es una figura joven, fresca, simpática, me parece que puede andar para la renovación», lanzó el conductor.

«Me preguntaron y di mi opinión, pero eso no puede ser causal de que alguien se ofenda. Pilar es una excelente profesional y nunca puse en duda su trabajo, la renovación la llevó a cabo el canal. Hablaré con ella y le preguntaré qué pasó, me sorprendí porque nos vemos y nos saludamos«, cerró Paoloski.

NA