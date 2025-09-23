Martín Fierro de la TV: todo lo que tenés que saber sobre la entrega 2025

Es cierto que actualmente hay mil premios Martín Fierro (sería una gran perdida de tiempo pasar por todos lo rubros que se le ocurrieron premiar al presidente de APTRA Luis Ventura), pero el más importante sigue siendo el de la televisión por aire.

La fiesta grande de la TV vernácula tendrá una nueva edición y ya se confirmaron fecha, horario, canal y conductor de la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión.

Llega la entrega de los Premios Martín Fierro a la televisión el próximo lunes 29 de septiembre desde las 19 horas (con la previa de la Alfombra Roja) , con el versátil Santiago del Moro conductor, por la pantalla de Telefe.

El menú de los Premios Martín Fierro 2025 será una experiencia gastronómica completa

Comenzará con un snack de bienvenida de tres bocados gourmet, seguirá con una entrada de burratina cremosa con jamón crudo, olivas y frutas secas, y ofrecerá como platos principales dos alternativas: costilla de novillo a fuego lento con cremoso de zapallo o una opción vegetariana de hongos orgánicos asados con crema de coliflor y fondo de hongos.

El cierre será con un postre de texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys.

Fuente: Telefe/Foro Medios