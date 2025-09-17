¿Planeas viajar a Chile esta primavera? Estos son los documentos que no te podes olvidar si vas en auto desde Argentina

¿Planeas ir a Chile esta primavera? Estos son los documentos que no te podes olvidar si vas en auto desde Argentina

Con la llegada de los días primaverales, también se espera que regresen los viajes a Chile para aprovechar los precios más baratos y sus destinos turísticos. Por eso si tenés pensado viajar en vehículo, acá te informamos qué documentación necesitas.

Los documentos que no te podes olvidar si viajas en auto

Si estás planeando un viaje a Chile en auto desde Argentina, es fundamental que tengas toda la documentación en regla para evitar contratiempos en los cruces fronterizos.

Según lo informado por ARCA, los siguientes documentos son imprescindibles para las personas que decidan viajar en auto:

Carnet o licencia de conducir actualizado y vigente.

Seguro vehicular con cobertura internacional.

Si es titular del vehículo, cédula verde o título de propiedad del vehículo.

Si no es titular, Cédula Azul o Cédula Verde dentro de su plazo de vigencia con autorización del propietario para la salida del vehículo al extranjero. La autorización puede ser alguna de estas: Formulario “OM-2261 – Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno» en original y duplicado, con la firma certificada ante la autoridad aduanera que corresponda según el domicilio del propietario del vehículo. En este caso la cédula verde deberá encontrarse vigente. Poder para conducir y extraer el vehículo del país otorgado ante escribano público. En este caso no será necesario que la cédula verde se encuentre vigente.



Además el vehículo tiene que tener grabado el número de dominio, como mínimo, en el parabrisas delantero, la luneta trasera. En los automotores que tengan 6 cristales o más también deberá estar grabado en los cristales laterales de mayor tamaño. Cuando la cantidad de cristales sea menor de 6 la grabación deberá realizarse en todos ellos.

En caso de que viajes con un vehículo alquilado, vas a necesitar: