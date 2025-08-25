Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: ¿cuál es la diferencia de precios con Argentina?
ARCA habilitó un nuevo permiso que habilita a los argentinos ingresar electrodomésticos de línea blanca, pero ¿vale la pena cruzar la frontera?
ARCA habilitó el permiso que establece que los argentinos puedan ingresar al país con electrodomésticos que hayan comprado en Chile u otros países. Con esta iniciativa, los viajantes podrán incluir heladeras, lavarropas y otros productos como parte de su equipaje personal. Pero ¿realmente vale la pena?, ¿cuál es la diferencia de precios?
El furor por las compras en Chile ha escalado a un nuevo nivel. Los argentinos ya no solo cruzan la frontera por ropa, neumáticos, celulares o notebooks, sino que ahora, gracias a una nueva normativa de la Agencia de Recaudación (ARCA), planean sus viajes para comprar electrodomésticos de línea blanca, a precios más bajos.
El organismo aclaró que los productos que se pueden traer desde Chile son los siguientes:
- Calefones y termotanques: solo eléctricos y de uso doméstico.
- Heladeras y freezers: equipos de refrigeración de uso doméstico.
- Lavarropas y secarropas: incluyendo aquellos con funciones combinadas.
- Aires acondicionados: de uso doméstico.
- Cocinas y hornos: eléctricos y a gas.
- Microondas.
Pero hay una serie de cosas a tener en cuenta, como los impuestos.
¿Cuál es la diferencia de precios con Argentina?
Comprar electrodomésticos en Chile, como heladeras, lavarropas y cocinas, puede representar una diferencia de precios significativa en comparación con Argentina, a tal punto que se han registrado ahorros de casi el 50%.
Cabe resaltar que la comparación directa de productos no es fácil, dado que es difícil encontrar exactamente el mismo producto de uno y otro lado de la frontera. Sin embargo, hay artículos que se encuentran en ambos mercados con diferentes nombres o con diferencias técnicas mínimas.
Por ejemplo una heladera de la marca Samsung y de un modelo similar, puede costar en Argentina 3700,41 dólares y en Chile 539,58 dólares.
En tanto un lavarropas Carga Superior Digital con Ecobubble, también de la marca Samsung y con una diferencia solo de 2 kilos (11 kg y 13 kg) puede costar: en Argentina 703,66 dólares y en Chile 270,39 dólares.
Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: factores a considerar
Si bien la diferencia de precios es muy atractiva, es importante tener en cuenta otros factores:
- Aranceles e impuestos: si bien ahora es legal ingresar electrodomésticos de «línea blanca» desde Chile, se debe pagar un arancel aduanero del 55% sobre el valor del producto que exceda la franquicia de 300 dólares (para vía terrestre). Este costo adicional debe sumarse al precio final de compra.
- Garantía y servicio técnico: la garantía del fabricante puede no ser válida en Argentina, y el servicio técnico podría ser más difícil de conseguir.
- Transporte: el costo y la logística del traslado del electrodoméstico desde Chile a Argentina deben considerarse, ya que pueden ser un factor importante en el precio final.
- Métodos de pago: en Argentina, la posibilidad de pagar en cuotas sin interés es una ventaja que no siempre está disponible al comprar en el exterior.
