Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: ¿cuál es la diferencia de precios con Argentina?-

ARCA habilitó el permiso que establece que los argentinos puedan ingresar al país con electrodomésticos que hayan comprado en Chile u otros países. Con esta iniciativa, los viajantes podrán incluir heladeras, lavarropas y otros productos como parte de su equipaje personal. Pero ¿realmente vale la pena?, ¿cuál es la diferencia de precios?

El furor por las compras en Chile ha escalado a un nuevo nivel. Los argentinos ya no solo cruzan la frontera por ropa, neumáticos, celulares o notebooks, sino que ahora, gracias a una nueva normativa de la Agencia de Recaudación (ARCA), planean sus viajes para comprar electrodomésticos de línea blanca, a precios más bajos.

El organismo aclaró que los productos que se pueden traer desde Chile son los siguientes:

Calefones y termotanques: solo eléctricos y de uso doméstico.

solo eléctricos y de uso doméstico. Heladeras y freezers: equipos de refrigeración de uso doméstico.

equipos de refrigeración de uso doméstico. Lavarropas y secarropas: incluyendo aquellos con funciones combinadas.

incluyendo aquellos con funciones combinadas. Aires acondicionados: de uso doméstico.

de uso doméstico. Cocinas y hornos: eléctricos y a gas.

eléctricos y a gas. Microondas.

Pero hay una serie de cosas a tener en cuenta, como los impuestos.

¿Cuál es la diferencia de precios con Argentina?

Comprar electrodomésticos en Chile, como heladeras, lavarropas y cocinas, puede representar una diferencia de precios significativa en comparación con Argentina, a tal punto que se han registrado ahorros de casi el 50%.

Cabe resaltar que la comparación directa de productos no es fácil, dado que es difícil encontrar exactamente el mismo producto de uno y otro lado de la frontera. Sin embargo, hay artículos que se encuentran en ambos mercados con diferentes nombres o con diferencias técnicas mínimas.

Por ejemplo una heladera de la marca Samsung y de un modelo similar, puede costar en Argentina 3700,41 dólares y en Chile 539,58 dólares.

En tanto un lavarropas Carga Superior Digital con Ecobubble, también de la marca Samsung y con una diferencia solo de 2 kilos (11 kg y 13 kg) puede costar: en Argentina 703,66 dólares y en Chile 270,39 dólares.

Comprar heladeras, lavarropas y otros electrodomésticos en Chile: factores a considerar

Si bien la diferencia de precios es muy atractiva, es importante tener en cuenta otros factores: