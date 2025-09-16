Furor por los tours de compras en Chile: ¿qué documentación necesitas para viajar desde Argentina?

Chile vuelve a posicionarse como uno de los destinos más elegidos por todos los argentinos que residen en la Patagonia. Con la llegada de los días primaverales, se retomaron con fuerza los tours de compras en el país vecino por ello si tenés pensado viajar, acá te informamos cuál es la documentación que necesitas tener.

Para evitar inconvenientes en los cruces fronterizos, es esencial que lleves toda la documentación necesaria para que te permitan el egreso de Argentina y el ingreso a Chile.

Desde ARCA detallaron que para entrar o salir, tenés que presentar uno de los siguientes papeles:

DNI Digital tarjeta (último ejemplar emitido por el RENAPER).

DNI Digital libreta celeste (último ejemplar emitido por el RENAPER).

Pasaporte.

Resaltaron que no son válidos:

el DNI escrito a mano (tapa verde, tapa bordó y libreta celeste de niños y niñas recién nacidos),

la constancia de DNI en trámite,

los documentos deteriorados.

Que documentación necesitas si viajas con un menor de edad

Además del documento de viaje habilitado, los menores de 18 años necesitan autorización de acuerdo con distintas consideraciones:

Si el menor de 18 años viaja con ambos padres , estos deben acreditar el vínculo presentando: Libreta Civil de Familia Partida de Nacimiento Certificado de Nacimiento (sin importar la fecha de su emisión) DNI del menor de 18, en el que consten los datos filiatorios de los padres.

, estos deben acreditar el vínculo presentando: Si el menor de 18 viaja con uno solo de sus padres , este, además de demostrar el vínculo con alguno de los documentos anteriores debe acompañar la autorización del padre/madre ausente.

, este, además de demostrar el vínculo con alguno de los documentos anteriores debe acompañar la autorización del padre/madre ausente. Si el o la menor es hijo o hija de menores de 18 años, necesita la autorización de los padres y el permiso de uno de sus abuelos.

Desde ARCA aclararon que toda la documentación debe ser presentada en original o mediante copias debidamente legalizadas o certificadas.