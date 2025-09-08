Tour de compras en Chile: ¿cuál es la multa a pagar si excedes el límite impuesto por ARCA?(Gentileza).

Regresó el furor por cruzar la cordillera para comprar productos más baratos en Chile, pero antes de que programes tu viaje, tenes que tener en cuenta que existe un límite para ingresar mercadería si no vas a tener que pagar una multa. ¡Anotá!

Es necesario aclarar que la cantidad de productos que podes traer de un tour de compras en Chile no se mide por la cantidad de artículos, sino por el valor en dólares de la mercadería, lo que se conoce como franquicia.

Cuando se excede la franquicia de compras en el exterior, la multa o arancel a pagar es del 50% sobre el valor que supera el límite permitido.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) establece los siguientes límites o «franquicias» para los viajeros que regresan a Argentina con mercadería:

Vía terrestre o fluvial: $300 dólares por persona.

$300 dólares por persona. Vía aérea o marítima: $500 dólares por persona.

Tour de compras en Chile: lo que tenes que saber sobre las franquicias

Es importante tener en cuenta que:

Las franquicias son personales y no acumulables mensualmente.

En el caso de menores de 16 años, la franquicia corresponde al 50% de los montos establecidos para los adultos.