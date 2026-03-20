Polémica por un sponsor de AFA: sumó una marca de vapeadores, un producto prohibido en Argentina

AFA sumó como sponsor regional de la Selección a una marca de vapeadores.

La Asociación del Fútbol Argentino quedó en el centro de la polémica tras anunciar un acuerdo para incorporar como sponsor regional de la Selección a Vaporesso, una de las principales marcas globales de cigarrillos electrónicos.

El convenio implica que la Selección argentina promocione en Asia —y a nivel global a través de redes sociales— productos con nicotina, considerados nocivos para la salud. En Argentina, estos dispositivos están prohibidos desde 2011 por una disposición de la ANMAT.

La dura crítica a la AFA por los riesgos para la salud que genera este mensaje público

El acuerdo generó fuertes críticas de especialistas y organizaciones, que advierten que este tipo de alianzas forman parte de una estrategia de la industria para captar público joven.

En ese sentido, señalan que el uso de figuras del deporte —como los futbolistas de la Selección— potencia el alcance de campañas de marketing vinculadas al consumo de nicotina.

La controversia se da en un contexto internacional donde crecen los reclamos para limitar este tipo de patrocinios. Días atrás, más de 160 organizaciones pidieron prohibir la publicidad de productos similares en equipos de la Fórmula 1.

Un acuerdo con difusión global

Si bien el comunicado oficial no fue publicado en la web de la Asociación del Fútbol Argentino, el logo de Vaporesso ya aparece entre los sponsors regionales.

La propia empresa lanzó una campaña publicitaria en la que se vincula con la Selección argentina, con imágenes de Lionel Messi y concursos que incluyen premios como entradas al Mundial y merchandising oficial.

En su sitio web, la marca advierte: “Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo”.

Desde el colectivo “Mamás contra el vapeo” cuestionaron la decisión y lanzaron un petitorio para que se dé de baja el acuerdo. “Mientras miles de familias luchamos contra la adicción al vapeo, la AFA decide asociarse con una industria que lucra con la adicción”, señalaron.

Qué dice la normativa en Argentina

Los cigarrillos electrónicos, también conocidos como vapeadores, son dispositivos que generan un aerosol con nicotina y otras sustancias químicas. En el país, la ANMAT prohíbe su importación, comercialización, distribución y publicidad en todo el territorio nacional.

A pesar de esto, su venta persiste en canales informales, como internet y comercios especializados.

Un estudio de la SEDRONAR reveló que el 35,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años afirmó haber probado cigarrillos electrónicos al menos una vez.

Riesgos para la salud de los vapeadores

Especialistas advierten que vapear implica inhalar sustancias potencialmente dañinas, entre ellas nicotina, formaldehído y saborizantes químicos.

Según explicó Alejandro Videla, presidente de la Asociación Argentina de Tabacología, el consumo se vincula con síntomas como dolor de garganta y dificultad respiratoria, y a largo plazo con enfermedades como asma, EPOC y mayor riesgo de infarto.

Con información de Chequeado.