Río Negro avanza con la prohibición del vapeo en espacios cerrados de acceso público

En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos se expandió de manera exponencial en todo el país, y Río Negro no quedó afuera de esta tendencia. Ante la falta de una regulación específica en la provincia, la Legislatura avanza en una reforma a la Ley 4714 para prohibir el vapeo en espacios cerrados de acceso público e impulsar campañas de prevención destinadas a adolescentes y jóvenes.

El proyecto, impulsado por el legislador Javier Acevedo (Coalición Cívica ARI–Cambiemos), busca incorporar a los dispositivos electrónicos de administración de nicotina (DEAN) al marco normativo provincial que ya restringe el consumo de tabaco tradicional en espacios cerrados de acceso público. Aunque la ley vigente regula la comercialización, publicidad y consumo de tabaco y prohíbe fumar en dependencias estatales, escuelas, centros de salud, lugares de trabajo, transporte público y locales gastronómicos, no contemplaba hasta ahora a los cigarrillos electrónicos, cuyo uso se expandió de manera acelerada, especialmente entre jóvenes.

Río Negro busca ambientes libres de humo y vapores: Qué dicen las autoridades provinciales

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el impulsor de la iniciativa, Javier Acevedo (Bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos) señaló que la modificación de la Ley 4714 de Río Negro parte «de una convicción sencilla pero muy urgente: proteger la salud». Y agregó: «En los últimos años, el uso de cigarrillos electrónicos se expandió especialmente entre adolescentes y jóvenes, muchas veces bajo la falsa idea de que se trata de dispositivos inocuos. Sin embargo, la evidencia científica (OMS, OPS, ministerio de Salud y la ANMAT), demuestra que representan una amenaza real: generan adicción, exponen a sustancias tóxicas y funcionan como puerta de entrada al consumo de nicotina y otras sustancias perjudiciales».

El legislador sostuvo que la actualización normativa apunta a reforzar el rol preventivo del Estado: “Como Estado tenemos la responsabilidad de anticiparnos, prevenir y cuidar. Por eso avanzamos en un marco normativo que ponga límites claros, priorizando la salud pública y el derecho de toda la comunidad a convivir en ambientes libres de humo y vapores. Esta ley surge del compromiso con una generación que merece crecer informada, protegida y libre de riesgos evitables. Es un paso necesario para construir políticas preventivas en salud, que miren hacia adelante y que pongan en el centro el bienestar de todas las personas”.

Buscan concientizar sobre los efectos nocivos del uso de vapers: La palabra de los expertos

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las emisiones de los cigarrillos electrónicos generalmente contienen nicotina y otras sustancias tóxicas que son nocivas tanto para los usuarios como para los no usuarios expuestos a los aerosoles ajenos. Se ha detectado que algunos productos de los que se afirma que carecen de nicotina (SESN) en realidad sí contienen.

De acuerdo con esto, el médico generalista e integrante del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Río Negro, Sergio Rucinsky, explicó que los vapers funcionan calentando un líquido hasta que se convierte en un aerosol, que luego se inhala. «Este tipo de líquidos tienen un porcentaje variable de nicotina. Te dicen que va de 0 al 2% y uno puede elegir cuál es la concentración. El hecho es que en general, los que dicen no tener nicotina, algo de nicotina tienen porque lo que tratan de fomentar es una adicción y este compuesto es adictivo. Además de toda la cantidad de sustancias que contienen esos líquidos».

El especialista detalla que entre el cóctel de productos nocivos se encuentran «un montón de sustancias del grupo carbonilo, que son citotóxicos, o sea, tóxicos para las células, que son carcinogénicos, irritantes, que causan enfisema pulmonar, que causan dermatitis«. Por otro lado, -aseguró- contienen «hidrocarburos aromáticos» que también traen aparejados los mismos efectos, además de ser «tóxicos para las células neuronales«.

Las «nitrosaminas» son otro de los componentes que se pueden formar en el vapor de los cigarrillos electrónicos: «Son carcinógenos y crean mutaciones a nivel del ADN. Esto está comprobado que es una de las formas por las cuales son tan carcinogénicos», alertó Rucinsky. «También tenés metales pesados como cromo y níquel«, los cuales tienen los mismos efectos perjudicantes sobre las células neuronales y de la sangre según afirmó.

La nueva estrategia: captar adolescentes para sostener el negocio del vapeo

Las empresas tabacaleras han convertido a los jóvenes en un blanco accesible para promover esta «nueva forma de fumar», apoyándose en estrategias de marketing que, con mensajes ambiguos, minimizan los riesgos y presentan estos dispositivos como una alternativa casi inofensiva para dejar el tabaco. Sin embargo, por todo lo expuesto, el médico aseveró que los discursos publicitarios que presentan a estos productos como inocuos son «una mentira total».

Según apuntó el profesional de la salud, en 2003 se firmó el primer convenio de control de tabaco en el que los 162 países miembros de la Organización Mundial de la Salud firmaron. A partir de esto, hubo un marco normativo creado por cada país. Como consecuencia, «al haber puesto una ley y empezar a regular determinadas cosas relacionadas con el tabaco, cuidando la salud de las personas, las tabacaleras se sintieron cercadas por un marco legal. Entonces intentaron sacar un producto nuevo».

Agregó al respecto que «las tabacaleras saben que 8 millones de personas mueren en el mundo a causa del tabaco. Por lo tanto, ellos saben que van a tener 8 millones de clientes menos el año que viene». Entonces, «tienen que buscar nuevos clientes» y esos nuevos clientes lo buscan en un público especialemente permeable, «chicos en plena etapa de desarrollo» de «entre 10 y 18 años, con un pico entre los 13 y los 15».

Una de las principales estrategias de ventas para poder atraer a este grupo etario, es la gran cantidad de saborizantes que utilizan, hay opciones de durazno, mango u otros sabores exóticos. «Los saborizantes son, precisamente lo dice la palabra, para dar sabor, es para poder degustar, no están hechos para aspirar. Esto no se saben cuáles son las repercusiones que puede tener a futuro», observó el doctor.

Un dato no menos importante es que el desarrollo cerebral de una persona continúa hasta los 25, por lo que la exposición a «tóxicos y estimulantes» afecta la maduración del cerebro, influeyendo en «el aprendizaje, la memoria y el poder de atención». Según precisó Rucinsky, los estudios señalan que, en el plano de la salud mental, los jóvenes expuestos a estos productos presentan un mayor malestar psicológico, incluido un riesgo más elevado de depresión y ansiedad.

En torno a las enfermedades respiratorias que pueden derivar el uso de vapeadores, se encuentran «la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neumonitis, bronquitis y asma«, las cuales «están aumentando exponencialmente». Los adolescentes que comienzan con esto -describió- empiezan con «tos, con silbidos en el pecho, náuseas, vómitos, dolor de cabeza y mareos». A parte del riesgo de » enfermedades periodontales, riesgo de cáncer en la boca o riesgo de accidentes porque están constituidos por baterías que pueden explotar», otras complicaciones tienen que ver con la salud reproductiva y fertilidad, «porque disminuyen el número de espermatozoides», además de «crear alteraciones durante el embarazo, pueden generar mayor complicaciones durante la gestación».

Sumado a esto, en Estados Unidos, en los últimos años empezó a estudiar una nueva enfermedad asociada al uso de cigarrillos electrónicos llamada Injuria Pulmonar Aguda por Cigarrillo Electrónico, también conocida como EVALI (E-cigarette or Vaping product use Associated Lung Injury). La cual es una «respuesta inflamatoria severa de los pulmones potencialmente mortal. Causa un deterioro enorme y los que teóricamente se curan, quedan un con un daño muy significativo de la vía respiratoria».

Mientras que en Argentina ya se han conocido casos de «jóvenes con problemas respiratorios y que han tenido que ser atendidos con asistencia respiratoria mecánica por los irritantes de los componentes de vapeadores».

Del tabaco al vapeo: Qué indican las estadísticas

Según expone el médico, «no hay no hay estadísticas a nivel provincial». Sin embargo, la última encuesta de tabaquismo en jóvenes de 2018 en Argentina realizada en 30 escuelas en la cual participaron alrededor de 2000 estudiantes de entre 13 y 15 años, dejó en evidencia una tendencia clara respecto a los estudios de años posteriores: «Mientras que en el 2007 el 24.5% de este grupo etario eran fumadores de tabaco, en el 2018 eran el 18%, o sea que bajó de 24 a 18. ¿Pero qué pasó? El 7% usaban cigarrillos electrónicos«.

Más de la mitad consumían al mismo tiempo los vapers y los cigarrillos comunes. «O sea, lo que se estaba haciendo es lo que pensaba la tabacalera: desviar la atención del cigarrillo a que la gente empezara a adoptar el cigarrillo electrónico», reflexionó Rucinsky.

Finalmente, conforme al reciente estudio de la Fundación Interamericana del Corazón, realizado en 2023, el 9% de los adolescentes de entre 13 y 18 años usaba este tipo de discpositivos, «del 7% en 2018 ya pasamos al 9%», concluyó el doctor.