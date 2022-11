Por el incidente con un arma de fuego, hubo protesta en un colegio de Cipolletti

Ayer los estudiantes del colegio ESNR 35 del barrio Manzanar de Cipolletti realizaron una sentada para reclamar más seguridad en la institución. Días atrás uno de los alumnos de primer año ingresó con un arma de fuego luego de amenazar a sus compañeros por mensaje.

En una asamblea, el centro de estudiantes del colegio Manzanar definió realizar una sentada para que se esclarezca la situación. “A nosotros como alumnos nos preocupa mucho que un chico vaya al colegio con un arma. Y mucho más nos preocupa que los directivos estén al tanto de esta situación y no nos informen absolutamente nada» declaró uno de los estudiantes.

Este martes los estudiantes volvieron a las aulas. Desde el jueves pasado no asistían a clases por miedo a la inseguridad. “Hoy volvieron, pero eso no nos garantiza que no pase nada. El colegio dice que el arma era de juguete, pero no sabemos si esto es real. En las fotos se ve una calibre 22” manifestó uno de los padres.

El viernes por la tarde un grupo de padres se reunión con supervisión del Consejo Provincial de Educación. En esa reunión les comentaron a los padres de los estudiantes su deseo de querer trabajar sobre la situación de violencia que atraviesa la institución.

“Nos dijeron que quieren trabajar sobre la situación que se está viviendo, desde la violencia hasta la falta de personal. Van a realizar ajustes en los protocolos y en los acuerdos de convivencia” manifestó uno de los padres. Agregó que junto a personal de supervisión recorrieron el establecimiento para charlar sobre las falencias que hay en la escuela.

Las problemáticas en el ESRN 35 son moneda corriente en la institución. Hace algunas semanas las clases se suspendieron debido a una pelea física en la que una docente resultó herida y los estudiantes realizaron una sentada para pedir que separen de su cargo a un docente que tenía un sumario por acoso en Neuquén.