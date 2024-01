Por la posible baja de Educ.ar, un usuario creó una web «espejo»

Educ.ar y Conectar Igualdad son dos sitios web que reúne trabajos y experiencias pedagógicas. Educ.ar tiene más de 18 contenidos pedagógicos que la comunidad educativa puede consultar. En los últimos días su acceso estuvo denegado y muchos hablaban de un posible cierre del sitio. Frente a la posible pérdida de todo el material que alberga un usuario se tomó el trabajo de clonar la web.

Si bien hoy a Educ.ar se puede acceder, no funciona de manera total. Hay secciones que el sitio no redirecciona correctamente al material o directamene redirige a su canal en YouTube, Facebook o Twitter. El fin de semana pasado en la web se encontraba este cartel: “estamos realizando tareas de mantenimiento” y promete que volverá “a estar en línea en breve”. En https://conectarigualdad.edu.ar/inicio directamente no se puede acceder. Al ingresar figura esta imagen:

Educ.ar alberga 23 años de existencia y busca ser una plataforma de trabajo, de difusión, de consulta para la comunidad educativa. Este portal fue de vital importancia para maestras, profesores y familias durante la pandemia.

Sin esperar que el contenido sea eliminado o deje de funcionar, un usuario tomó cartas en el asunto. Hizo el anuncio vía «X», exTwitter: «nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social”, dijo de manera irónica.

Nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social 😉https://t.co/xOJUvuKMIB https://t.co/Q9lc9c7jmV pic.twitter.com/q4ag742G2K — Juan P. Romano (@jpromanonet) January 27, 2024

Así anunció que creó una web «espejo» de Educ.ar. El nuevo sitio se puede visitar en: http://educar.jpromano.net Ahí se puede encontrar el material para alumnos y docentes que alberga Educ.ar