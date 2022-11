Por qué el caso de Emiliano Gatti, imputado por distribución de imágenes de abuso sexual infantil, conmueve a la región

El periodista Emiliano Gatti, reconocido por su larga trayectoria en el ámbito de la comunicación, fue imputado por el delito de distribución de imágenes de abuso sexual infantil, luego de los más de 90 allanamientos que tuvieron epicentro en Roca, Bariloche y Cipolletti.

La información conmocionó a la región, ya que se trata de una persona de alto perfil público de Roca vinculado socialmente con causas solidarias desde hace varios años.

De hecho, Gatti formó su propia organización «Juntos para sumar», que se define en su página como «una herramienta colaborativa» para «unir a quien puede o a quien quiere dar con quien necesita».

El origen de ese espacio tuvo lugar a partir de su ciclo televisivo «Juntos para sumar», que se emitía hasta hace algunos días en Canal 10, la señal provincial, donde se trabajaban temas sociales vinculados a la tarea social en distintos puntos de la región. Además de conducir, Gatti se encarga de la producción del programa.

El nombre del ciclo tomó tal trascendencia, a partir de las buenas repercusiones, que llegó a tener su propia celebración: «la Fiesta de la Solidaridad», que se convocó por tercera vez el último octubre en las plazas de Roca con gran asistencia.

Y si bien estos años fueron volcados a su parte más solidaria, Gatti viene de una larga trayectoria en medios de comunicación donde se ganó la confianza y el cariño de la gente, que en la calle lo reconocía y le pedía fotos y saludos.

Es que, durante muchos años, fue la cara del noticiero central de Canal 10 con diversas compañeras a su lado. Una de sus pares en la conducción fue Carla Pérez, actual jefa de noticias de la cadena, con quien compartió muchos años de pantalla.

El vínculo a través del informativo con la señal más importante de Río Negro duró muchos años, pero en el último período había dejado de lado esa actividad y se volcó al programa «Juntos para sumar» que venía creciendo de manera exponencial.

Como muchos periodistas televisivos, Gatti también realizó diversas actividades en radios de la región, llegando con la información a distintos puntos del norte patagónico.

Gatti aseguró estar viviendo «una pesadilla»

La primera aparición pública del imputado generó repercusiones y reacciones. «Con los nenes no», «pedófilo» y fuertes acusaciones se oyeron de las personas que pasaban por los alrededores de la Ciudad Judicial, donde se llevó a cabo la conferencia de prensa.

«No tengo nada que ver. No soy un pedófilo ni un pederasta. Estoy viviendo una pesadilla terrible, que no se la deseo a nadie. Estoy a disposición de la Justicia y confío en ella. No pertenezco a ninguna red«, expresó Gatti.