Por qué el jabón que elegimos puede ayudarnos a espantar mosquitos (o atraerlos)

¿Sos un imán de mosquitos o sos del grupo de privilegiados que rara vez recibe picaduras? Ahora, un equipo de investigadores acaba de publicar un interesante hallazgo. La respuesta a por qué algunas personas son más atractivas para estos insectos podría residir, en parte, en el tipo de jabón que utilizan para bañarse o lavarse las manos.

Como explicó el periodista científico Federico Kukso en su cuenta de Twitter, “los jabones alteran significativamente la firma olfativa de los huéspedes humanos. Algunos jabones aumentan el atractivo del huésped para los mosquitos, mientras que otros lo reducen”.

Las picaduras de los mosquitos muchas veces dependen del jabón que use una persona, sugiere nueva investigación.



⬇️ pic.twitter.com/VZFy1r7BtW — Federico Kukso (@fedkukso) May 20, 2023

Los autores del estudio publicado en iScience, elaborado desde el Instituto Politécnico y la Universidad Estatal de Virginia (Estados Unidos) conocida como Virginia Tech, encontraron que los jabones con un aroma afrutado y/o floral atraen a más mosquitos, mientras que los que tienen más olor a coco los atraen menos.

De acuerdo al comunicado oficial de los investigadores, como estos insectos vectores del virus del dengue no se alimentan sólo de sangre, sino que su principal fuente de alimento es el néctar de las plantas, al rociarnos con aromas derivados de plantas o que los imitan podríamos “confundir su toma de decisiones”. No obstante, resaltaron que lo realmente determinante no es tanto el químico más abundante, sino las combinaciones específicas entre jabón y el olor corporal personal.

Con todo, “es notable que el mismo individuo que es extremadamente atractivo para los mosquitos cuando no está lavado puede volverse aún más atractivo para los mosquitos con un jabón y luego volverse repelente para los mosquitos con otro jabón», explicó el autor principal, Clément Vinauger.

Por su parte, la coautora Chloé Lahondère señaló que “todo el mundo huele diferente, incluso después de la aplicación de jabón. Tu estado fisiológico, la forma en que vivís, lo que comés y los lugares a los que vas afectan la forma en la que olés”. Además, agregó que “los jabones cambian drásticamente la forma en que olemos, no solo al agregar químicos, sino también al causar variaciones en la emisión de compuestos que ya producimos de forma natural”.

Sumado a los tipos de jabones, los motivos que atraen a los insectos son diversos. Por ejemplo, según explicó El Español, puede estar asociado con la abundancia de ácidos carboxílicos de la piel, “la cantidad y mezcla de ácidos carboxílicos liberados por la piel explica que a una persona le piquen más los mosquitos que a otra”.

Patrick Liesch, no asociado a la investigación, aclaró en diálogo con Health que es demasiado pronto para decir si este estudio puede decirle a alguien cómo protegerse mejor de las picaduras de mosquitos. Aunque el hallazgo “es fascinante”, se necesitan más experimentos adicionales, dado que hay “aproximadamente 3.600 especies de mosquitos conocidas en todo el mundo”.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa ‘Periodismo Humano’, una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.