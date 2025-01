¿Por qué no se puede acampar en el lago Correntoso?: El inicio del conflicto entre mapuches y Villa La Angostura

Meses atras, la Justicia de Neuquén emitió un fallo en que se emitían consideraciones sobre los terrenos del camping Correntoso en Villa La Angostura. Esto genero una serie de conflictos entre el municipio y la comunidad mapuche. Hoy el camping no está habilitado, pero… ¿Qué dice el fallo judicial sobre estos terrenos?

En mayo del 2024, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Neuquén consideró que los terrenos camping Correntoso «pertenecerían a la municipalidad de Villa La Angostura y no a la comunidad Paicil Antriao».

La causa, que lleva más de diez años, fue iniciada por la municipalidad de Villa La Angostura y por la provincia de Neuquén. ¿El motivo? el gobierno consideró que los terrenos del camping era propiedad del municipio y no de la comunidad mapuche.

El inicio del conflicto en el campingo Correntoso en Villa La Angostura: qué dice la comunidad mapuche

Del otro lado, el pueblo originario sostiene que no se pueden aplicar las normas de propiedad y posesión del Código Civil, porque “la ocupación tradicional indígena se sustentaría en la Constitución nacional y en los Tratados Internacionales”.

Según dijo al Justicia, en 2011 la comunidad mapuche recuperó ese territorio. En dicho expediente se consagra que “los pueblos indígenas fueron arrebatados de sus tierras o territorios de manera ilegal, lo cual habría sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Conflicto en Villa La Angostura: la comunidad mapuche brindará una conferencia de prensa este miércoles

La comunidad mapuche, involucrada en el conflicto, brindará hoy una conferencia de prensa para informaron sobre su postura sobre lo ocurrido en el camping Correntoso.

Según dijo el Lof Paichil Antriao la conferencia será este miércoles a las 11 en el sector del camping. Días atras manifestaron su decisión de «poner en resguardo territorial los sectores del Camping Correntoso, el Álamo, ante las inminentes órdenes judiciales de desalojo».

Por medio de un comunicado compartido en las redes sociales, el Lof Paichil Antriao invita a “instituciones, organizaciones ,medios de comunicación y personas consientes a la conferencia de prensa que realizará el miércoles 8 ,a las 11hs, en sector del camping Correntoso”.

El municipio no habilita el pernocte en el lago Correntoso: harán inspecciones

Desde el municipio señalaron que están dispuestos a acuerdos y que prevén un encuentro con la comunidad Paisil Antriao. “Hoy nos vamos a sentar para avanzar con el acta acuerdo entre ellos y el Departamento de Legales», comentó Monzón.

Añadió que, «seguramente» irán a inspeccionar el lugar y dejó en claro que aún no está habilitado pasar la noche en lago Correntoso. «El pernocte no se permite, ya que ellos no tienen habilitación. Iremos al lugar y tomaremos alguna acción”, aseguró en diálogo con Diario Andino.

Y subrayó: “Ellos sostienen que son comunidad e infringen todas las ordenanzas y las leyes. Por eso, cuando tengamos el acta acuerdo y el lugar restituido, se va a ordenar el funcionamiento”.