Prohibido pasar la noche: Villa La Angostura pide a mapuches que entreguen el camping en lago Correntoso

Continúa la disputa entre el Municipio de Villa La Angostura y la comunidad mapuche Paisil Antriao por el camping lago Correntoso. ¿Está permitido pasar la noche en el lugar? «Nosotros continuaremos con la negativa de que haya acampe», aseguró el secretario de Gobierno, Rubén Monzón.

En conversación con Diario Andino, remarcaron que, además, insistirán en que «tienen que entregar el lugar».

«Si bien estamos dispuestos a establecer un acuerdo respecto a lo que se puede y no hacer en el predio, primero tienen que reconocer que el lugar es de la comuna y restituirlo», recalcó.

Una sentencia del TSJ confirmó en octubre del 2024 un fallo que ordena restituir el lote del camping Correntoso al Municipio de Villa La Angostura.

El municipio no habilita el pernocte en el lago Correntoso: harán inspecciones

Desde el municipio señalaron que están dispuestos a acuerdos y que prevén un encuentro con la comunidad Paisil Antriao. “Hoy nos vamos a sentar para avanzar con el acta acuerdo entre ellos y el Departamento de Legales», comentó Monzón.

Añadió que, «seguramente» irán a inspeccionar el lugar y dejó en claro que aún no está habilitado pasar la noche en lago Correntoso. «El pernocte no se permite, ya que ellos no tienen habilitación. Iremos al lugar y tomaremos alguna acción”, aseguró en diálogo con Diario Andino.

Y subrayó: “Ellos sostienen que son comunidad e infringen todas las ordenanzas y las leyes. Por eso, cuando tengamos el acta acuerdo y el lugar restituido, se va a ordenar el funcionamiento”.

Disputa por el camping en el lago Correntoso: qué dicen desde la comunidad mapuche

El werken (vocero) de la comunidad Paisil Antriao, Florentino Nahuel, contó que vienen teniendo ya contactos con las autoridades de Villa La Angostura. «Se trabaja con los temas del acuerdo. Estamos esperando que alguien del Municipio de una respuesta en estos días. Esperamos que haya un acuerdo y evitar el desalojo», dijo en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

En cuanto al pernocte en el lago Correntoso, sostuvo que tienen «la intención de respetar esto de no permitir acampar hasta que se firme el acuerdo con el gobierno municipal».

Sin embargo, remarcó: «Todos los años se llena de personas el camping. Hemos brindado el servicio por muchos años. No es fácil decirle a los visitantes que no al acampe. No tenemos un cuerpo de inspectores».

Cinco días atrás, aseguró que hace tiempo exigen un encuentro con el municipio y no lo han logrado. «Vemos que no tenemos ninguna novedad de parte del gobierno. Pasan los días y no hay avances, y tampoco se ha acercado el intendente Javier Murer a hablar con nosotros, ni el secretario de Gobierno”.

La jornada de este lunes será clave si, finalmente, se concreta la reunión entre el Ejecutivo de Villa La Angostura y la comunidad Paisil Antriao. Se prevé que allí se defina si habilitarán pasar la noche en el lago Correntoso.