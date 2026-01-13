Precaución en la Ruta 40: desmoronamiento complica el tránsito en Neuquén, a qué altura

Personal y equipos de Vialidad Nacional trabajan en la zona afectada para restablecer las condiciones de seguridad. Foto: gentileza.

El tránsito en la Ruta Nacional 40 se vio afectado en Neuquén tras un desmoronamiento en la Cuesta de la Rinconada. Desde Vialidad Nacional solicitaron circular con precaución en la zona. El accidente ocurrió este martes por la mañana.

Desmoronamiento en la Ruta 40: qué tramo está afectado y por qué

Según se informó, el inconveniente se localiza en el kilómetro 2280, a pocos kilómetros del puente en sentido a Zapala. Allí se produjo un desprendimiento que afecta las condiciones de seguridad de la calzada.

Se solicita circular a baja velocidad en el kilómetro 2280. Foto: gentileza.

La advertencia fue difundida por el organismo nacional, que solicitó a los conductores “transitar con extrema precaución” mientras se desarrollan tareas en el lugar. El organismo busca reducir riesgos ante posibles nuevos desprendimientos.

Vialidad Nacional trabaja en la Ruta 40 y pide extrema precaución

Desde Vialidad confirmaron que hay maquinaria y operarios desplegados en el sector. Las tareas apuntan a despejar material y evaluar el estado del terreno para garantizar la circulación segura.

Las piedras cayeron sobre la Ruta Nacional. Foto: gentileza.

Los trabajos continuarán hasta asegurar condiciones adecuadas para el tránsito. Mientras tanto, la recomendación es circular a baja velocidad y respetar la señalización instalada en el lugar.