Precio, calidad y cantidad en frutos secos del Valle Medio

Y agregó que “durante la temporada en curso se estima que en Valle Medio la cosecha se incrementará hasta las 500 toneladas, dado que se van sumando hectáreas en producción y que las condiciones ambientales y sanitarias fueron favorables para el cultivo, ya que no hubo granizo ni heladas y el productor fue incorporando gradualmente el paquete tecnológico para controlar bacteriosis.

La temporada de frutos secos en el Valle Medio se presenta como excelente, teniendo en cuenta distintas variables: buenas condiciones climáticas que han hecho que la producción no haya sufrido percances, además de una creciente demanda y precios atractivos. Esto se suma que en la planta de tamañado y clasificación de Lamarque se puso en marcha el horno de secado, un nuevo beneficio para los productores.

Con la nueva tecnología, la nuez puede estar seca en 24 o 26 horas.

El Valle Medio está generando su propio mercadoa base de calidad.

En cifras

1 tonelada

Es el promedio de producción por hectárea. (aca entran los montes criollos y los nocedales.

4,5 ton.

Logran por hectárea los que tienen sus plantas en edad productiva.

450

Son las hectáreas en producción, lo que incluye distintas variedades.

Llegó el gas a la planta modelo, única en la Patagonia

Alberto Arellano, integrante de la cooperativa Nogalera de Valle Medio, contó que el municipio de Lamarque aportó gestión y recursos para que la planta cuente con gas, y así poder utilizarla en todo su potencia. Señaló -además- que la planta tiene capacidad para atender todos los productores de la zona, aunque muchos aún no la conocen.

“La producción ha tomado auge no sólo en Río Negro sino también en la Patagonia. Particularmente en Valle Medio tenemos la suerte de contar con una planta de poscosecha. Este año la pusimos a pleno funcionamiento. No lo habíamos hecho antes porque no teníamos el servicio de gas. Es una planta modelo única en la norpatagonia y es un orgullo tenerla acá en Valle Medio”, expresó Arellano.