Premio Nobel de Química, Omar Yaghi:“La ciencia es la mayor fuerza igualadora”

Omar Yaghi, refugiado palestino y profesor de la Universidad de California en Berkeley se quedó este año, con el Premio Nobel de Química. La academia sueca consideró fundamental el avance científico que realizó Yaghi junto a Susumu Kitagawa y Richard Robson, con quienes compartió el galardón, para detener el cambio climático.

Yaghi es considerado el “padres” de las estructuras metalorgánicas. Estas construcciones pueden utilizarse para recoger agua del aire del desierto, capturar dióxido de carbono o almacenar gases tóxicos, acciones que pueden ser clave para combatir el cambio climático. Además, pueden reducir la contaminación por plásticos, separar químicos persistentes contaminantes del agua y descomponer trazas de productos farmacéuticos en el medio ambiente, entre otras funciones.

Niño con alma de ciencia

Omar Yaghi viene de una familia palestina que tuvo que refugiarse en Jordania en 1965, año en el que nació el “dueño del Premio Nobel de Química”.

“Crecí en un hogar muy humilde, éramos una docena en una pequeña habitación”, recordó el químico en una publicación de la BBC News. Ese espacio era más que compartido: una mitad era destinada a dormitorio y comedor y la otra estaban las vacas que criaba la familia.

De su padre adquirió el valor del esfuerzo y el trabajo. Y también la convicción que la formación académica es fundamental para forzar un mejor futuro. Es por eso que viajó a Estados Unidos a cursas sus estudios universitarios en la carrera de Química. Durante sus años de estudiante, Yaghi se mantenía con el dinero que ganaba empacando comestibles y limpiando pisos, mientras brillaba en el ámbito académico. Se graduó de químico con honores.

Fue profesor en las mismas aulas que lo habían formado y comenzó a hacer crecer su amor por la ciencia y la química, siguiendo ese impulso de niño de querer saber de qué están hechas las cosas.

Ya como un científico de renombre, admirado por pares de todo el mundo, Yaghi recibió el premio Tang en 2024, oportunidad que aprovechó para recordar que “la ciencia es la mayor fuerza igualadora del mundo”.

Y en otras oportunidades nunca se olvidó de recordar las enseñanzas de sus padres. “Me conmueve mucho ver cómo mis padres refugiados dedicaron cada minuto de su tiempo a sus hijos y a su educación, que la vieron como una manera de salir adelante, de superar situaciones difíciles. Eso requiere un compromiso increíble”, dijo el científico en una rueda de prensa tras conocerse la noticia del Nobel.

Y ya con el premio en la mano, en una rueda de prensa reflexionó: “La vida raras veces te ofrece las condiciones perfectas. Con frecuencia nos encontramos esperando el momento correcto, los recursos correctos o las circunstancias correctas para empezar a perseguir nuestros sueños. La clave es empezar estés donde estés con lo que sea que tengas y confiar en que con un pensamiento sólido el viaje irá tomando su propia forma a medida que te mueves hacia adelante”.