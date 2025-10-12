Viento, lluvia ¿y hasta nieve?: el pronóstico extendido para la cordillera de Neuquén y Río Negro

Una sucesión de jornadas con condiciones variables se anticipa para la región cordillerana de Neuquén y Río Negro. El viento será un protagonista constante, acompañando mañanas frescas y la posibilidad de precipitaciones que alternarán entre la lluvia y la nieve a medida que avanza la semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una semana con marcada inestabilidad en la cordillera de Neuquén y Río Negro. Durante el lunes y el martes, la jornada se presentará con cielo parcialmente nublado a ligeramente nublado, con probabilidades de lluvia y viento.

Hacia la mitad de la semana, específicamente el miércoles, las condiciones se tornarán más frías. El pronóstico del SMN indica un cielo mayormente nublado y una alta probabilidad de nieve o lluvia, lo que podría alterar el paisaje local.

Bajas temperaturas pero fuertes ráfagas de viento: los peores días en la cordillera de Neuquén y Río Negro

Las temperaturas mostrarán una tendencia descendente a lo largo de los días. Para el lunes, la máxima alcanzará los 12°C, mientras que el martes subirá a 15°C. Posteriormente, el miércoles registrará un descenso a 9°C, y tanto el jueves como el viernes mantendrán máximas de 8°C.

El viento será una constante en la cordillera durante este período, soplando predominantemente del Oeste. Las velocidades oscilarán entre 23 y 41 Km/h. Se esperan ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 69 Km/h en varios momentos de la semana.

Después de la lluvia, sale el sol: de cara al fin de semana en la cordillera, cuál es el pronóstico

A partir del jueves, la probabilidad de precipitación disminuirá significativamente, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado. El viernes, en tanto, se espera una jornada ligeramente nublada, sin probabilidades de lluvia.

Para lo que resta de la jornada de este lunes, la franja horaria más complicada se extiende durante la tarde. Durante el resto de la semana, las mañanas y noches continuarán presentando las condiciones más desafiantes por el viento y el frío en la ciudad andina.