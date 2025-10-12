Apuestas online y adolescentes: el primer paso para prevenir es hablar sin juzgar

Tiempo compartido con amigos y familia, también es una forma de prevenir las apuestas on line. Gentileza Unicef.

En el Mes de la Salud Mental, Unicef Argentina lanzó una nueva campaña que busca poner sobre la mesa un tema que crece en silencio: las apuestas online entre adolescentes. El objetivo no es solo alertar sobre los riesgos, sino abrir la conversación dentro de las familias y ofrecer herramientas para que madres, padres y adultos referentes puedan acompañar, escuchar y prevenir desde el diálogo.

Apuestas on line: uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez

Según el informe Kids Online Argentina 2025, uno de cada cuatro adolescentes apostó alguna vez. La puerta de entrada suele aparecer alrededor de los 13 años, sobre todo entre varones, impulsada por la facilidad de acceso a las billeteras virtuales y por la naturalización del juego en entornos deportivos, especialmente el fútbol.

Aunque la ley prohíbe las apuestas a menores de 18, seis de cada diez chicos dicen conocer a alguien que apostó dinero de manera virtual y casi la mitad asegura saber cómo funcionan las plataformas y aplicaciones de apuestas.

El crecimiento de este fenómeno digital no es solo una cuestión de consumo o de dinero. Tiene, también, consecuencias en los vínculos, la autoestima y la salud mental. “Las apuestas online tienen efectos en el plano relacional y emocional de las chicas y los chicos, lo que puede generar ansiedad, frustración, insomnio, retraimiento, bajo rendimiento escolar, mayores conflictos familiares y exposición a discursos engañosos vinculados al éxito inmediato”, explicó Javier Quesada, especialista en Salud y Desarrollo Infantil Temprano de Unicef . “Esto termina afectando sus vínculos y su bienestar, muchas veces sin que nadie lo note a tiempo”, añadió.

Para la organización, la prevención comienza mucho antes de que aparezca el problema: cuando un adulto está disponible, escucha y acompaña, se reducen significativamente las posibilidades de que un chico apueste online. Por eso, la campaña de Unicef pone el acento en fortalecer las capacidades de las familias, los docentes y los adultos de referencia, para que puedan reflexionar junto a los adolescentes sobre los riesgos y también sobre las oportunidades del mundo digital.

Apuestas on line: recomendaciones para empezar la conversación

1.- Prestar real atención a qué piensan, que sienten, qué saben y qué entienden sin juzgar: que las chicas y chicos sientan que tienen un canal de conversación y apoyo abierto para hablar cuando lo necesiten.

2.- Tomar la iniciativa del diálogo y no esperar que el tema surja solo: es importante generar activamente un espacio de charla;

3.- Elegir un clima tranquilo, sin tensiones y con tiempo para desarrollar un diálogo con calma;

4.- Hablar simple y con claridad sobre lo que se quiere dialogar;

5.- Mostrar confianza y respeto en la capacidad de decidir que tienen las chicas y los chicos: se puede acompañar, sin invadir;

El desafío, explican desde Unicef , no se resuelve solo con controles parentales o bloqueos digitales. En su publicación Zoom a las apuestas online, realizada junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la organización propone acompañar de manera activa: revisar el uso de billeteras virtuales, conversar sobre el papel de los influencers y las publicidades que promueven el juego, y ayudar a los adolescentes a desarrollar una mirada crítica sobre los mensajes de “éxito asegurado”.

A la par, se alienta a fomentar actividades fuera de las pantallas: deportes, arte, encuentros culturales o tiempo compartido con amigos y familia. Son espacios que fortalecen los lazos y el desarrollo emocional, y que funcionan como contrapeso frente al atractivo del juego virtual.

En un contexto donde la conexión es permanente y las fronteras entre el ocio y la apuesta se vuelven difusas, Unicef propone recuperar algo tan simple como el diálogo. Porque hablar, escuchar y acompañar también es una forma de cuidar.