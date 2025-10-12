Outlet de marcas top: cómo aprovechar los precios más bajos en calzado y ropa deportiva de Adidas, Puma y Nike

Los amantes de las zapatillas y la ropa deportiva tienen una oportunidad imperdible. En el Distrito Arcos, uno de los outlets más concurridos del país, Adidas, Puma y Nike lanzaron descuentos que llegan hasta el 60%, con opciones de cuotas sin interés y promociones combinadas.

El centro comercial, ubicado en Palermo (CABA), reúne una gran cantidad de locales de marcas líderes y se convirtió en el destino elegido por quienes buscan productos de calidad a precios mucho más bajos que en los locales tradicionales, informó el portal iProfesional.

Adidas: rebajas y hasta 6 cuotas sin interés

El outlet de Adidas, uno de los más visitados, ofrece rebajas del 20% al 40% en una amplia selección de calzado e indumentaria. Además, las compras pueden financiarse en hasta 6 cuotas sin interés, según el monto y el banco participante.

Algunos precios destacados:

Tensaur Run: $59.999

Galaxy Star: $65.399

Courtblock: $69.999

Duramo RC W: $79.999

Response Runner: $79.999

Lite Racer 4.0: $84.999

Runfalcon 3.0: $99.999

Puma: hasta 50% OFF y rebaja extra por llevar dos artículos

En el caso de Puma, los descuentos alcanzan el 50% en varios modelos y se suma una promoción especial: 20% adicional al llevar dos productos, ya sean zapatillas o indumentaria.

Algunos ejemplos de precios en el outlet:

Disperse XT: $49.999 (antes $89.999)

BMW o Ferrari Trinity: $77.999 (antes $129.999)

Flyer Runner Mesh: $69.999

Softride Harly: $89.999

ST Runner: $89.999

Nike: promociones 3×2 y hasta 6 cuotas sin interés

El outlet de Nike también se suma a las ofertas con hasta 6 cuotas sin interés (para compras desde $145.000) o 3 cuotas sin interés sin monto mínimo. Además, lanzó una promoción 3×2 en todos los productos, una de las más buscadas por los consumidores.

Entre los modelos destacados:

Flex Experience RN: $99.999

Revolution: $99.999

Heritage Vulc: $107.999 (20% OFF)

Downshifter: $109.999 (20% OFF)

Quest: $119.999 (25% OFF)

Air Winflo: $149.999 (15% OFF)

Distrito Arcos: cómo llegar y horarios

El Distrito Arcos está ubicado en Paraguay 4979, esquina Juan B. Justo, en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar:

Subte: Línea D, estación Palermo.

Línea D, estación Palermo. Colectivos: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.

10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194. Auto: el centro comercial cuenta con estacionamiento subterráneo para más de 450 autos, con acceso por Godoy Cruz o Juan B. Justo.

Horarios: