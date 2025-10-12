ESCUCHÁ RN RADIO
Sociedad

Outlet de marcas top: cómo aprovechar los precios más bajos en calzado y ropa deportiva de Adidas, Puma y Nike

Las principales marcas deportivas ofrecen rebajas y promociones especiales en el Distrito Arcos de Buenos Aires. Ideal para renovar zapatillas o indumentaria sin gastar de más.

Por Redacción

Todo lo que buscás para tu look deportivo. Foto: ilustrativa.

Los amantes de las zapatillas y la ropa deportiva tienen una oportunidad imperdible. En el Distrito Arcos, uno de los outlets más concurridos del país, Adidas, Puma y Nike lanzaron descuentos que llegan hasta el 60%, con opciones de cuotas sin interés y promociones combinadas.

El centro comercial, ubicado en Palermo (CABA), reúne una gran cantidad de locales de marcas líderes y se convirtió en el destino elegido por quienes buscan productos de calidad a precios mucho más bajos que en los locales tradicionales, informó el portal iProfesional.

Adidas: rebajas y hasta 6 cuotas sin interés

El outlet de Adidas, uno de los más visitados, ofrece rebajas del 20% al 40% en una amplia selección de calzado e indumentaria. Además, las compras pueden financiarse en hasta 6 cuotas sin interés, según el monto y el banco participante.

Algunos precios destacados:

  • Tensaur Run: $59.999
  • Galaxy Star: $65.399
  • Courtblock: $69.999
  • Duramo RC W: $79.999
  • Response Runner: $79.999
  • Lite Racer 4.0: $84.999
  • Runfalcon 3.0: $99.999

Puma: hasta 50% OFF y rebaja extra por llevar dos artículos

En el caso de Puma, los descuentos alcanzan el 50% en varios modelos y se suma una promoción especial: 20% adicional al llevar dos productos, ya sean zapatillas o indumentaria.

Algunos ejemplos de precios en el outlet:

  • Disperse XT: $49.999 (antes $89.999)
  • BMW o Ferrari Trinity: $77.999 (antes $129.999)
  • Flyer Runner Mesh: $69.999
  • Softride Harly: $89.999
  • ST Runner: $89.999

Nike: promociones 3×2 y hasta 6 cuotas sin interés

El outlet de Nike también se suma a las ofertas con hasta 6 cuotas sin interés (para compras desde $145.000) o 3 cuotas sin interés sin monto mínimo. Además, lanzó una promoción 3×2 en todos los productos, una de las más buscadas por los consumidores.

Entre los modelos destacados:

  • Flex Experience RN: $99.999
  • Revolution: $99.999
  • Heritage Vulc: $107.999 (20% OFF)
  • Downshifter: $109.999 (20% OFF)
  • Quest: $119.999 (25% OFF)
  • Air Winflo: $149.999 (15% OFF)

Distrito Arcos: cómo llegar y horarios

El Distrito Arcos está ubicado en Paraguay 4979, esquina Juan B. Justo, en el barrio de Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cómo llegar:

  • Subte: Línea D, estación Palermo.
  • Colectivos: 10, 12, 15, 29, 34, 36, 39, 41, 55, 57, 59, 60, 64, 67, 68, 93, 95, 108, 111, 118, 128, 141, 152, 160, 161, 166 y 194.
  • Auto: el centro comercial cuenta con estacionamiento subterráneo para más de 450 autos, con acceso por Godoy Cruz o Juan B. Justo.

Horarios:

  • Locales comerciales: todos los días de 10 a 22.
  • Gastronomía: domingos a jueves de 10 a 21, y viernes, sábados y vísperas de feriado hasta las 22.

