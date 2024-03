Preocupa la caída de la matrícula en los jardines de infantes

Cada vez menos niños son inscriptos en las salas de jardín de infantes. Desde Unter Bariloche aseguran que la matrícula cayó un 40% desde el inicio de la pandemia. La baja se sostiene año tras año.

“Hay una realidad rionegrina y nacional que está vinculada con la baja en la tasa de la natalidad. Entre 2014 y 2021 disminuyó un 32% la cantidad de niños nacidos”, precisó Melisa Rodríguez, secretaria de Nivel Inicial de Unter Bariloche.

Atribuyó la baja en la natalidad a varios factores sociales, como la implementación de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, el acceso a los anticonceptivos, la disminución de los embarazos no deseados y la ley de interrupción voluntaria del embarazo.

“Todo esto hace que la gente decida no tener hijos. Pero a la vez, hay un fuerte impacto del aumento del boleto de colectivo. Un niño de 3, 4 o 5 años no paga, pero necesita viajar con un adulto que sí paga. Por ahora, son 30 mil pesos mensuales aunque la empresa Mi Bus pretende aumentar el boleto a 1.300 pesos”, señaló Rodríguez. Advirtió que, entonces, una familia con más de un hijo “prioriza llevar al que está en la escuela primaria” y no al que está en jardín, pese a que las salas de 4 y 5 años son obligatorias.

Río Negro solo cuenta con dos escuelas infantiles que recibe niños desde los 45 días a los 5 años, con servicio de comedor, en Roca y Viedma. En el resto de los establecimientos, los niños permanecen solo tres horas y media en los jardines de infantes. “Esto no alcanza, no cubre un turno de trabajo. De modo que no responde a la necesidad real de las familias de salir a trabajar. Entonces, ocurre que muchos chicos se quedan con la abuela, con la tía. Estamos viendo esa realidad desde el año pasado”, manifestó Rodríguez.

Ante esta situación, los dirigentes de la Unter mantuvieron reuniones con las tres supervisoras de nivel inicial de Bariloche. Se acordó llevar a cabo un relevamiento territorial, junto con los equipos directivos, y una preinscripción para los niños de 3 años.

“Sabemos que muchos jardines están trabajado con multiedad; es decir que mezclan chicos de 3, 4 y 5 años. Tenemos un currículum exquisito en la provincia que nos permite abordar la multiedad. Hay que aprovechar las vacantes de estos niños que no están”, evaluó.

“El jardín -agregó- es el primer contacto con los otros, con otras miradas. Es el primer paso en la construcción de la sociedad. En estos tiempos donde todo está tan revuelto es importante construir redes de crianza compartidas”.

Los referentes del gremio docente también mantuvieron una reunión con la directora provincial de Nivel Inicial, Analía Jofré, que se comprometió a no cerrar los cargos docentes al considerar que “se trata de un momento”.

En contraposición a la baja de la matrícula en los jardines de infantes, las autoridades educativas registran una fuerte migración de escuelas privadas a públicas que se refleja en un aumento de las vacantes en nivel primario.