Incertidumbre por la vuelta a clases en la escuela de Neuquén donde una madre les pegó a docentes

El escándalo por la madre que ingresó a un colegio de Neuquén y golpeó al equipo directivo de la institución donde va su hija aún continúa. Ahora, la dirección provincial de Educación Superior y la dirección de Educación Secundaria anunciaron las medidas para el próximo lunes. Lo sucedido tuvo el repudio del Consejo Provincial de Educación. Por su parte, el sindicato de docentes ATEN realizó un paro y exigieron escuelas más seguras en la provincia.

En el caso tomó intervención la fiscalía de Delitos contra las Personas. El martes, la mujer que llevó a cabo el ataque a docentes fue quien brindó su versión de los hechos y admitió haber pegado primero y hasta haber agredido verbalmente a las trabajadoras el día previo.

El violento y grave episodio que ocurrió este martes en el colegio San Martín, en pleno centro de Neuquén capital. Cabe recordar que el hecho sucedió cuando estaba por iniciar la jornada escolar en el IFD 12 Nivel Primario, ubicado sobre la Avenida Argentina, entre Ameghino y Pcia de San Juan. Una de las novedades respecto al caso, se enmarca en el Comunicado oficial: Articulación de acciones para el retorno al IFD12 que compartió el Consejo Provincial de Educación de Neuquén.

Incertidumbre por el regreso a clases en el IFD N°12: «condiciones necesarias» para el retorno

En el apartado, sostienen que la dirección provincial de Educación Superior y la dirección de Educación Secundaria dieron a conocer, que se encuentran trabajando intensamente junto al personal docente y no docente del Departamento de Aplicación del IFD Nº12.

De igual modo, aseguran que trabajan junto al resto de los niveles, con el acompañamiento del E.A.O.P.I.E. (Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas) y las vocalías gremiales de ATEN. El fin es generar las condiciones necesarias para el retorno de las infancias, adolescencias y comunidad educativa en general a la institución.

El próximo lunes 28 de abril «NO se dictarán clases en ninguno de los niveles» tras la violenta agresión

Además, en este sentido, afirmaron que «el lunes 28 del corrientes mes (abril) NO se dictarán clases, en ninguno de los niveles que funcionan en el edificio». Anticiparon que se informará de manera oficial «las actividades que se irán desarrollando a partir del día martes 29», expresa el comunicado.

Asimismo, reiteraron el repudio a los hechos de violencia ocurridos en la institución, «solidarizándose con el equipo Directivo, docentes y no docentes afectados». Señalaron además que, a partir de la fecha, «las comunicaciones de todos los niveles que funcionan en el edificio del IFD N°12 se realizarán únicamente por vía oficial».

ATEN Neuquén capital exigió una reunión con el Ministerio de Educación, luego del ataque a las docentes

Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Neuquén capital confirmó a Diario RÍO NEGRO que «le hemos exigido al Consejo Provincial de Educación que como el equipo directivo no está, tiene que constituirse la directora de Nivel Superior en el establecimiento». Aseguró que eso sucederá el lunes.

Respecto al martes, Lagunas indicó que «hemos exigido una reunión con autoridades del Ministerio de Educación, con autoridades del Ministerio de Seguridad, con la Defensoría del Niño, Menor y Adolescente, con el 102, y también con la empresa de seguridad de la escuela».

«En esa reunión queremos discutir con todos que medidas se van a tomar para tener una escuela segura que garantice la integridad física de toda la comunidad educativa», aseveró la Secretaria General de ATEN Neuquén capital.

«Exigimos un acompañamiento psicológico para todas las compañeras víctimas de la situación»

Además, Angélica agregó que «en tercer lugar le hemos pedido al Consejo Provincial de Educación que determine una definición de que va a hacer con la familia agresora. Asimismo, puntualizó que «le exigimos que se constituya en la escuela el E.A.O.P.I.E. (Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas), y por supuesto le exigimos un acompañamiento psicológico para todas las compañeras víctimas directas de la situación. Apuntó que «no solo del equipo directivo, sino aquellas son maestras y tienen relación directa con esta familia en cuestión».

«La reunión del martes es fundamental. Le exigimos a la dirección de la modalidad que luego de esa reunión determinen cuando van a convocar a las familias, porque queremos que se les explique lo que ha ocurrido, porque no hay clases y que condiciones vamos a exigir para que se reanuden», concluyó Lagunas.

Habló la mamá que les pegó a docentes en un colegio de Neuquén: «Ellas quedan como unas víctimas»

En sus redes sociales, la mujer denunciada por agredir a tres docentes en el ISFD 12 Nivel Primario este martes brindó su testimonio sobre lo ocurrido, detallando que todo inició el año pasado, cuando la directora acusó a su hija de haber tirado papel higiénico en el baño de la institución.

Según denunció, tras la acusación, la directora «hizo limpiar a ella todo lo que estaba tirado». Por este motivo, le advirtió que no podía hacer que su hija limpie todo el baño.

Desde ahí, la mujer afirma que empezaron a hostigar a la joven estudiante por su forma de vestir. En este sentido, comentó que la semana pasada su hija tuvo un altercado en una clase de inglés, en donde la profesora le gritó por estar hablando con un compañero mientras ella daba clases.

La docente le habría preguntado de forma irónica a la niña si tenía dos cerebros para hablar y escuchar, por lo que puso en una «mala situación» a la chica, ya que «expuso delante de sus compañeros de que a dónde llegaría su inteligencia».

«Cuando le pregunto dónde estaba la profesora de inglés para hablar con ella, me dicen que no estaría. A lo que le digo: ‘Menos mal no está’«, relató.

Grupo de WhatsApp y versión de la hija de la mujer que atacó a las docentes en Neuquén

Este lunes a las 13:40 tuvo una reunión con la profesora de inglés, la directora, la vicedirectora y otra docente más.

En el escrito, señaló que a través de un grupo de WhatsApp con otras madres del colegio obtuvo información en donde le confirmaron la versión de su hija. Sin embargo, la docente negó el hecho y, según la denuncia, «hacía gestos con el rostro de forma de burla».

Por este motivo, ella aclaró que se alteró y contestó que «si es tan prepotente» que le griten a ella, que no había motivos para exponer a la estudiante y aseveró: «Que sea la última vez que maltratan a mi hija». En la propia denuncia la madre apuntó que su hija se puso incómoda por esta situación, por lo que se retiraron.