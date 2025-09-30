Preocupación por la salud de Estela de Carlotto: fue hospitalizada en La Plata, tras una descompensación

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente de los derechos humanos, de 94 años, ingresó al centro de salud con síntomas de vómitos y deshidratación.

Desde su entorno llevaron tranquilidad e informaron que la histórica dirigente evoluciona favorablemente.

Según fuentes de la institución citadas por el diario El Día de La Plata, su estado de salud «no es nada grave» y la decisión de hospitalizarla fue una medida de precaución para mantenerla en observación.

Según supo Noticias Argentinas, la descompensación se debió a una intoxicación alimentaria. Se espera que Carlotto, quien cumplirá 95 años el próximo 22 de octubre, reciba el alta médica en el transcurso del día para continuar la recuperación en su domicilio.

Estela de Carlotto, la emblemática presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

Estela de Carlotto es una de las figuras más reconocidas en la defensa de los derechos humanos en la Argentina. Nacida en La Plata en 1930, se convirtió en presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, organización que desde 1977 busca localizar y restituir la identidad de los niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar.

Su militancia está marcada por la tragedia personal: su hija Laura fue secuestrada y asesinada por el terrorismo de Estado en 1977, poco después de dar a luz a un hijo que fue apropiado y permaneció desaparecido durante más de tres décadas.

Desde entonces, Carlotto canalizó su dolor en una lucha incansable por la memoria, la verdad y la justicia. Bajo su conducción, Abuelas de Plaza de Mayo logró que hasta el momento más de 130 nietos y nietas recuperaran su identidad. Su rol no se limitó a la Argentina, sino que también la llevó a participar en foros internacionales, convirtiéndose en un referente de la defensa de los derechos humanos en América Latina y en el mundo.

Su figura trasciende lo estrictamente político y judicial: Carlotto se ha convertido en un símbolo de la perseverancia, la dignidad y la capacidad de transformar una historia personal de violencia en una causa colectiva. Ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales, entre ellas doctorados honoris causa y premios de instituciones académicas y organismos de derechos humanos, que destacan su trayectoria de compromiso y resistencia.

El hallazgo de su nieto Guido en 2014 marcó un hito tanto en su vida como en la historia reciente del país. Ese reencuentro significó una reparación personal y, al mismo tiempo, un ejemplo de que la búsqueda emprendida por las Abuelas continúa dando frutos. A sus más de noventa años, Estela de Carlotto sigue siendo una voz activa en la defensa de la democracia y los derechos humanos, manteniendo vigente el reclamo por justicia y memoria.

*Con información de Agencia Noticias Argentinas